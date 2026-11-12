Giám đốc Công ty mượn tài sản hơn 6,2 tỉ đồng rồi 'mang đi bán phế liệu'

Cơ quan Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Như Long. (Ảnh:CACC)

Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Như Long (SN 1966, trú phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu P. T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra, 5/2025, Trần Như Long đưa ra thông tin gian dối về việc mượn máy móc đưa về nhà máy tại Cần Thơ để phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

Tin tưởng Long, một Phó Giám đốc Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET và một máy tách màu trong thời hạn 2 tháng. Tổng trị giá tài sản xác định là hơn 6,2 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận và vận chuyển tài sản về Cần Thơ, Long không dùng vào mục đích như đã cam kết mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ số máy móc lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, hành vi của Trần Như Long có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ án đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi giao dịch, cho mượn hoặc hợp tác kinh doanh có liên quan đến tài sản lớn, tuyệt đối phải kiểm tra, xác minh rõ năng lực, uy tín và tư cách pháp lý của đối tác, đồng thời có các biện pháp giám sát chặt chẽ nhằm phòng ngừa tội phạm lừa đảo.