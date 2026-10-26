Giám đốc công ty môi trường bị tạm giữ vì nghi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26.10, Công an TP. Hải Phòng thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa phá chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng có biểu hiện núp bóng doanh nghiệp hoạt động phạm tội, do Phùng Văn Huy (SN 1988, trú phường Thành Đông, Hải Phòng) cầm đầu.

Phùng Văn Huy là Giám đốc Công ty TNHH Môi trường HT88, đồng thời quản lý, điều hành Công ty TNHH Môi trường xanh 93, có trụ sở tại cổng Khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP. Hải Phòng.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo cơ quan điều tra, năm 2023, Huy thành lập Công ty TNHH Môi trường HT88, đặt trụ sở tại khu Cống 6, Quốc lộ 37, xã Trần Phú. Công ty đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực thu gom rác thải, phế liệu, rác thải công nghiệp, vệ sinh công nghiệp và san lấp mặt bằng. Huy còn là chủ quán nhậu Bầu Bạn tại cùng địa chỉ.

Cơ quan điều tra xác định, Huy lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc, cùng các đối tượng liên quan thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây ô nhiễm môi trường tại KCN An Phát 1 và khu vực lân cận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã tạm giữ hình sự ba người để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm Phùng Văn Huy; Nguyễn Hữu Lợi (SN 1994, trú xã Nam Sách) và Đinh Ngọc Quý (SN 1992, trú xã Thái Tân). Lợi và Quý là nhân viên, lái xe của Công ty TNHH Môi trường HT88.

Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân là bị hại của nhóm đối tượng trên liên hệ cơ quan công an, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Người dân có thể liên hệ Thượng tá Hoàng Kim Thái, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng, tại số 10 Đà Nẵng, phường Gia Viên, Hải Phòng.