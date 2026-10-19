Giám đốc công ty Minh Hải bị bắt, Nghiệm bỏ trốn

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 39 phim "Phù sa", Tám máy đang ở nhà của Sáu Phương. Cơ quan công an đã liên hệ để tới gặp lấy lời khai nên Sáu Phương dặn dò Tám máy phải nói thật những điều mình biết.

Từ xa quan sát, Nghiệm không còn giữ được bình tĩnh. Anh ta đã lái xe ô tô tới gần với mục đích làm hại Tám máy và Sáu Phương.

Nghiệm tức tối khi bắt gặp Tám máy và Sáu Phương đang nói chuyện với nhau. Ảnh VFC

Trong khi đó, Phù Sa đã gặp Chơn để giao những tài liệu quan trọng liên quan đến Nghiệm và công ty Minh Hải. Chơn thắc mắc về lý do cô không giao những chứng cứ này cho công an.

"Nếu bây giờ tôi đưa nó cho công an thì tôi sẽ không còn cơ hội để nói cho anh Nghiệm là tôi đã biết. Anh ấy cũng không còn cơ hội để quay đầu trước khi pháp luật buộc anh phải lựa chọn", Phù Sa nói.

Phù Sa gặp Chơn để đưa tài liệu liên quan tới Nghiệm. Ảnh VFC

Sau đó, Phù Sa thuyết phục Nghiệm ra đầu thú, trả giá cho những tội lỗi của mình, trở về con người mà cô từng biết trước đây. Nhưng đến giờ, Nghiệm vẫn chưa biết hối cải. Anh ta phẫn nộ, tức giận và cho rằng mình đang làm mọi điều có lợi cho Bình Hòa.

"Dừng lại để người ta cười vào mặt anh à? Để người ta coi thường anh à? Anh không chấp nhận và anh sẽ không bao giờ chấp nhận. Anh nói cho em biết tất cả những đứa đã coi thường anh một là nó phải chết, hai là phải làm nô lệ cho anh", Nghiệm nói với Phù Sa.

Phù Sa khuyên Nghiệm ra đầu thú nhưng vấp phải thái độ ngoan cố. Ảnh VFC

Nghiệm đang tìm cách bỏ trốn nên sai đàn em chuẩn bị tiền. Tuy nhiên, anh ta không biết việc giám đốc công ty Minh Hải đã bị bắt và khai ra toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật. Khi đàn em gọi điện tới, giám đốc công ty đã trả lời theo yêu cầu từ cơ quan điều tra nhằm bắt được Nghiệm.

Giám đốc công ty Minh Hải đã bị bắt và khai toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh VFC

Tập 39 phim "Phù sa"phát sóng vào 21h ngày 19/10 trên VTV1.