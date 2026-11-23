Ngày 23/11, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với phóng viên Báo Tiền Phong bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà đã tử vong lúc 16h50 cùng ngày.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 17/11 trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở máy. Các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân bị vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, tụ máu dưới màng cứng, phù não, khí trong sọ, có dị vật cản quang và gãy xương vùng đỉnh, thái dương phải.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp không ổn định, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao. Dù được điều trị tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Bệnh nhân trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp La Ngà gửi Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam và các cơ quan chức năng Đồng Nai, khoảng 13h15 ngày 17/11, có 5 người tập trung trao đổi trước cổng công ty tại xã Định Quán. Trong số này có Nguyễn Thanh Tuấn (49 tuổi, thường gọi là Tuấn “Số”, ngụ xã Định Quán).

Khoảng 13h30, Tuấn đến phòng văn thư, đề nghị gặp ông Cường để trao đổi công việc. Thời điểm này, ông Cường cùng một phó giám đốc đang làm việc với lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực 4 nên chưa thể tiếp. Tuấn sau đó quay lại khu vực cổng công ty.

Đến khoảng 13h45, ông Đỗ Ngọc Lai, Đội trưởng Đội 5, cử một nhân viên bảo vệ rừng ra hỏi nhóm người trước cổng có việc gì cần giải quyết để báo cáo lãnh đạo. Theo báo cáo, những người này không nêu ý kiến hoặc yêu cầu cụ thể.

Khoảng 14h12 cùng ngày, Tuấn mang theo túi xách đi vào công ty rồi vào nhà vệ sinh. Khi Tuấn đi ra, ông Lai phát hiện người này mang súng nên tìm cách ngăn chặn. Tuy nhiên, Tuấn đe dọa bắn ông Lai, khiến ông phải hô hoán cảnh báo mọi người.

Tuấn sau đó cầm súng chạy lên tầng 2, nơi có phòng làm việc của ông Cường. Nghe tiếng súng, người lao động trong công ty lên kiểm tra, phát hiện giám đốc bị bắn gục trên ghế tại bàn làm việc.

Cùng lúc, Tuấn chạy xuống cầu thang, tiếp tục dùng súng uy hiếp những người xung quanh rồi ra cổng, lên xe máy rời hiện trường. Nhân viên công ty sơ cứu, băng bó vết thương vùng đầu và đưa ông Cường đến Bệnh viện khu vực Định Quán cấp cứu, đồng thời báo cơ quan chức năng. Ông Cường sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ( TPHCM) để được điều trị tích cực trong tình trạng hôn mê sâu.

Về phần Nguyễn Thanh Tuấn, sau khi rời trụ sở Công ty Lâm nghiệp La Ngà, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn, thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, dùng súng tự bắn vào đầu. Người dân đưa Tuấn đi cấp cứu nhưng người này tử vong tại bệnh viện. Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng các tang vật liên quan.

Theo báo cáo của doanh nghiệp, Công ty Lâm nghiệp La Ngà được giao và cho thuê 8.510 ha đất rừng sản xuất tại xã Định Quán và xã Thanh Sơn, thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng.

Thời gian qua, công ty triển khai thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tổ chức lại hợp đồng giao khoán theo các kết luận, kiến nghị của cơ quan chức năng. Trong hai năm 2025 và 2026, đơn vị đã thu hồi 253 ha trong tổng số 300 ha đất lấn chiếm, tổ chức lại 20 hợp đồng giao khoán với diện tích 56 ha.

Một cánh rừng gỗ tếch tại khu vực xã Định Quán

Công ty cho biết quá trình thực hiện còn vướng mắc với một số trường hợp chưa đồng thuận. Sau vụ nổ súng, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ động cơ gây án, đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng.

Cũng theo báo cáo, năm 2025, Tuấn từng bị bắt quả tang trộm cắp, vận chuyển gỗ tếch từ rừng trồng do công ty quản lý. Ngày 11/8/2026, người này bị Tòa án khu vực 7 tuyên án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ nổ súng đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.