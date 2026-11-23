Bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Chiều 23/11, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường (48 tuổi) tử vong lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày. Trước đó, dù được điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân luôn nguy kịch do tổn thương não nặng.

Ông Cường được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngày 17/11, sau khi bị bắn tại phòng làm việc ở trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp La Ngà, xã Định Quán, thành phố Đồng Nai.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê sâu, phải thở máy. Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị xuất huyết não, tụ máu, phù não và vỡ xương sọ do đạn bắn. Các bác sĩ tiên lượng khả năng hồi phục rất thấp.

Theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp La Ngà, chiều 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn, ngụ xã Định Quán đến công ty đề nghị gặp ông Cường nhưng chưa được tiếp. Sau đó, Tuấn quay lại cùng một số người, mang theo túi xách chứa súng. Khi nhân viên phát hiện và tìm cách ngăn chặn, Tuấn cầm súng chạy lên tầng hai, xông vào phòng làm việc của giám đốc và nổ súng.

Sau khi gây án, Tuấn rời khỏi trụ sở công ty, đến khu vực Tịnh xá Bửu Sơn, cách hiện trường khoảng 4km, rồi dùng súng tự bắn vào đầu. Người này tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, Tuấn cùng một số người có hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho, thuộc phạm vi quản lý của Công ty Lâm nghiệp La Ngà. Năm 2025, Tuấn từng bị phát hiện trộm cắp, vận chuyển gỗ tếch từ rừng trồng của công ty và sau đó bị Tòa án nhân dân khu vực 7 xử phạt về hành vi trộm cắp tài sản. Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ nổ súng.