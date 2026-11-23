Chiều 17/11, ông Nguyễn Mạnh Cường là nạn nhân trong vụ nổ súng tại Công ty Lâm nghiệp La Ngà. Sau khi bị bắn trong phòng làm việc, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu với vết thương ở đầu. Bệnh viện xác định nạn nhân hôn mê sâu, đồng tử hai bên giãn, thở máy, huyết áp không ổn định. Sau gần một ngày điều trị tích cực, bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu tiến triển.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị xuất huyết não, tụ máu, phù não và vỡ xương sọ do đạn bắn, tiên lượng xấu. Đến nay, mặc dù được ê-kíp nỗ lực điều trị tích cực nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Ông Cường được bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng đã không qua khỏi.

Theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai gửi cơ quan chức năng TP Đồng Nai, chiều ngày 17/11, Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Định Quán) cùng một số người đến công ty Công ty Lâm nghiệp La Ngà yêu cầu gặp ông Nguyễn Mạnh Cường để trao đổi nội dung nhận tiền hỗ trợ di dời cây trồng trên đất lấn chiếm, trả lại đất cho Nhà nước đã kéo dài nhiều năm đến nay. Tuy nhiên lúc này ông Nguyễn Mạnh Cường đang bận làm việc với lãnh đạo Hạt kiểm lâm Khu vực 4 nên ông Tuấn đi ra ngoài cổng.

Đến 14h12, Tuấn tiếp tục đi vào công ty, mang theo một túi xách, hướng đến nhà vệ sinh. Khi Tuấn đi từ nhà vệ sinh ra thì ông Đỗ Ngọc Lai, Đội trưởng Đội 5, thấy người này mang theo 1 khẩu súng nên lập tức ngăn chặn nhưng Tuấn dọa bắn ông Lai. Ông Lai truy hô để mọi người chủ động cảnh giác. Sau đó, Tuấn mang súng chạy lên cầu thang, tới tầng 2 là nơi có phòng làm việc của ông Cường.

Nghe thấy tiếng súng, người lao động trong công ty tiếp cận khu vực tầng 2 thì thấy ông Cường đã bị bắn gục trên ghế tại bàn làm việc. Tuấn chạy xuống cầu thang và tiếp tục dùng súng uy hiếp, đe dọa sẽ bắn nếu mọi người lại gần. Sau đó, Tuấn sử dụng xe máy rời khỏi hiện trường. Ông Cường được đi bệnh viện cấp cứu và công ty trình báo vụ việc với cơ quan Công an.

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên tịnh xá Bửu Sơn ở ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, dùng súng bắn vào đầu tự tử thì được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Cơ quan Công an đã thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.