Trưa 18/11, theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà) - được chuyển đến sau vụ việc bị bắn tại phòng làm việc ở Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà.

Bệnh nhân nhập Khoa Cấp cứu lúc 20h14 ngày 17/11 trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn hai bên, đang thở máy. Thời điểm tiếp nhận, huyết áp bệnh nhân không ổn định. Các bác sĩ sử dụng thuốc vận mạch và chuyển bệnh nhân đến Khoa Hồi sức ngoại thần kinh để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ( TPHCM) đang nỗ lực cứu chữa bệnh nhân Nguyễn Mạnh Cường- Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà. Ảnh BVCC

Theo chẩn đoán của bệnh viện, bệnh nhân bị vết thương sọ não, xuất huyết dưới nhện bán cầu phải, tụ máu dưới màng cứng dọc liềm não, phù não và có khí trong sọ. Kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh còn ghi nhận dị vật cản quang ở vùng thái dương phải và đỉnh phải, gãy xương đỉnh - thái dương phải.

Đến ngày 18/11, bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, đồng tử giãn to hai bên, không còn phản xạ với ánh sáng. Bệnh nhân tiếp tục thở máy, tiên lượng dè dặt.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 17/11, đồng nghiệp nghe tiếng súng nổ tại phòng làm việc của ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, mọi người phát hiện ông Cường bất tỉnh, chảy nhiều máu ở vùng đầu, nghi bị súng bắn.

Ông Cường được đưa đến Bệnh viện Định Quán cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Các bác sĩ điều trị tích cực, cầm máu, cho bệnh nhân thở máy qua nội khí quản và hỗ trợ tuần hoàn bằng thuốc vận mạch. Sau hội chẩn chuyên khoa Ngoại thần kinh, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm Trần Thanh Tuấn (sinh năm 1977, ngụ Định Quán, TP Đồng Nai). Lực lượng chức năng sau đó phát hiện Tuấn gần hiện trường trong tình trạng hôn mê, chảy nhiều máu vùng đầu, có vết thương thấu sọ nghi do hỏa khí.

Tuấn được đưa đến Bệnh viện Định Quán cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đến khoảng 18h10 cùng ngày, nghi phạm tử vong.

Ngày 18/11, đại diện UBND xã Định Quán cho biết vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai điều tra, làm rõ.