Chiều 23/11, trao đổi với Báo Công lý, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) xác nhận bệnh nhân N.M.C, 48 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, xã Định Quán, TP Đồng Nai đã tử vong lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày.

Gần một tuần trước, bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, vết thương sọ não, phải thở máy. Bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não, tụ máu, phù não và vỡ xương sọ do đạn bắn, tiên lượng rất xấu.

Như đã thông tin, vào chiều 17/11, ông bị N.T.T (biệt danh Tuấn Số) dùng súng tự chế bắn trọng thương tại phòng làm việc.

Bệnh nhân trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo báo cáo của công ty, trước khi nổ súng, T. đến đề nghị gặp giám đốc nhưng chưa được tiếp. Người này sau đó quay lại cùng một số người, mang theo túi xách chứa súng.

Khi bị nhân viên phát hiện và tìm cách ngăn chặn, T. cầm súng chạy lên tầng 2, vào phòng làm việc bắn ông C. rồi bỏ trốn.

Sau khi rời hiện trường, T. đến khu vực Tịnh xá Bửu Sơn, cách công ty khoảng 4 km, dùng súng tự bắn vào đầu. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng ông T. tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, T. cùng một số người có hoạt động canh tác tại khu vực Đồi 5 Cho, thuộc phạm vi quản lý của Công ty Lâm nghiệp La Ngà.

Năm 2025, T. từng bị bắt quả tang trộm cắp, vận chuyển gỗ tếch từ rừng trồng của công ty. Sau đó, người này bị TAND khu vực 7 xử phạt về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.