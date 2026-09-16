Giám đốc Công ty Explore Ha Giang bị bắt điều tra về tội trốn thuế

Ngày 16/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 10/9, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Vũ Thị Dung (SN 1987, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang).

Bị can Dung bị điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập Công ty TNHH Một thành viên Explore Ha Giang, hoạt động trong lĩnh vực tổ chức du lịch lữ hành quốc tế. Dung trực tiếp giữ chức vụ Giám đốc, quản lý và điều hành doanh nghiệp.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với Vũ Thị Dung. Ảnh Công an Tuyên Quang.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty TNHH Một thành viên Explore Ha Giang không thực hiện việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi trên có dấu hiệu của tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, số tiền thuế bị trốn và tính chất, mức độ vi phạm hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, xác định số tiền thuế bị trốn, vai trò của Vũ Thị Dung cũng như những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thuế; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, đồng thời quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ đúng quy định.

Theo cơ quan Công an, các hành vi cố ý gian dối nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.