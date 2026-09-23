Giám đốc công ty dược và cựu cán bộ công an hầu tòa vì đưa hối lộ và lừa đảo

Hôm nay (23/9), TAND TP Hà Nội đưa vụ án Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản suất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm ra xét xử theo trình tự sơ thẩm.

Thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã ngồi ghế chủ tọa; phiên tòa dự kiến diễn ra trong 6 ngày.

Trong số 29 người bị đưa ra xét xử, bị cáo Vũ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty Dược Quốc tế; cổ đông Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Đưa hối lộ.

Bị cáo Bùi Quốc Hưng (cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Bùi Đinh Thị Dinh (nguyên Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ) bị xét xử tội Nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, từ năm 2019-2025, ông Vũ Mạnh Cường thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty khác.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Hành vi phạm tội của bị can xuyên suốt từ việc liên hệ, đưa tiền cho người có thẩm quyền để đăng ký công bố sản phẩm; thay thế nguyên liệu trong quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm không đảm bảo chất lượng; lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu phần lớn doanh thu, làm nghĩa vụ nộp thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Khi vi phạm bị phát hiện, ông Cường đã tìm cách kết nối với những người có chức vụ, quyền hạn, có khả năng giúp đỡ, tạo điều kiện để không bị xử lý hình sự.

Thông qua Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood và các công ty do Vũ Mạnh Cường thành lập, Cường cùng đồng phạm đã trao đổi, thống nhất thành lập và chỉ đạo cấp dưới thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống.

Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Từ việc làm thủ tục đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm đến cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, bị cáo đã tổ chức sản xuất số lượng lớn sản phẩm để phân phối, tiêu thụ tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, 426 lô sản phẩm sữa được kết luận là hàng giả, có giá trị hơn 54 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 39 tỷ đồng.

Hối lộ tiền tỷ để không bị xử lý hình sự

Theo cáo buộc, từ năm 2019-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, ông Cường đã trao đổi, thống nhất với các cổ đông, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên hai hệ thống sổ sách kế toán.

Một hệ thống dùng để kê khai, nộp thuế, chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; hệ thống nội bộ theo dõi phần doanh thu không có hóa đơn, chứng từ.

Tổng doanh thu thực tế của 9 công ty là hơn 1.177 tỷ đồng, trong đó doanh thu kê khai thuế là hơn 115 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.061 tỷ đồng, qua đó gây thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng hóa là hơn 100 tỷ đồng.

Tài liệu tố tụng thể hiện, bị cáo Vũ Mạnh Cường còn lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho một số lãnh đạo, cán bộ có khả năng kết nối với người có chức vụ, quyền hạn, nhằm thực hiện các hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của bị cáo.

Bị cáo đã dùng 150.000 USD (tương đương hơn 3,7 tỷ đồng), thông qua trung gian để đưa hối lộ nhằm tìm kiếm, kết nối với người có chức vụ, quyền hạn để được can thiệp, giúp đỡ không bị xử lý hình sự và sớm được giải phóng hàng hóa bị tạm giữ.