Ngày 17/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đang mở rộng điều tra vụ việc liên quan đến việc sử dụng chất cấm Salbutamol trong chăn nuôi lợn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hải Phòng tổ chức kiểm tra cơ sở giết mổ Hoàng Sĩ Đức tại xã Nghi Dương. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng phát hiện đàn lợn tại cơ sở có kết quả dương tính với Salbutamol, một chất cấm thường được sử dụng trái phép trong chăn nuôi nhằm tạo nạc.

Giám đốc doanh nghiệp bị tạm giữ vì trộn chất tạo nạc vào thức ăn chăn nuôi (Ảnh minh họa).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định số lợn trên có nguồn gốc từ một trang trại tại tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý, trang trại này sử dụng thức ăn chăn nuôi do Công ty cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Đoan Bái, tỉnh Bắc Ninh, cung cấp.

Từ những thông tin thu thập được, cơ quan điều tra xác định Lê Văn Hải, Giám đốc công ty, có liên quan đến việc đưa chất cấm vào thức ăn chăn nuôi.

Tại cơ quan công an, Hải bước đầu khai nhận đã mua Salbutamol trôi nổi trên thị trường. Để che giấu hành vi, người này tự đặt tên chất cấm là "Vitamin B4", sau đó trực tiếp chỉ đạo cấp dưới pha trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm trục lợi.

Khi vụ việc bị phát hiện, các đối tượng liên quan còn tìm cách tiêu hủy tài liệu, đốt chất cấm để phi tang, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan, nguồn cung chất cấm cũng như quy mô hoạt động đưa Salbutamol vào chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi và giết mổ lợn.

Vụ việc tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.