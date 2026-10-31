Giám đốc công ty cùng chị gái bán hơn 14.000 sản phẩm kém chất lượng, thu lợi 'khủng'

Ngày 31/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai cho biết đã khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng qua Facebook, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 9 người.

Các đối tượng liên quan đến những hành vi lừa dối khách hàng, mua bán hóa đơn trái phép và trốn thuế.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: H.C

Theo điều tra ban đầu, công an phát hiện nhóm người thường xuyên livestream quảng cáo, kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi nhưng nhóm này vẫn tiếp tục quảng cáo và bán cho người tiêu dùng để thu lợi bất chính.

Ngày 6/8, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra, khám xét 3 địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai và TPHCM và thu giữ nhiều sản phẩm cùng tài liệu phục vụ điều tra.

Công an làm việc với Đinh Mã Hoài Nam. Ảnh: H.C

Lực lượng chức năng làm việc với Đinh Thị Hiền Vy. Ảnh: H.C

Qua điều tra, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, quê Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà (phường An Lộc, TP Đồng Nai) để phục vụ hoạt động kinh doanh. Nam được chị ruột là Đinh Thị Hiền Vy (SN 1985, ngụ TPHCM) hỗ trợ livestream bán hàng trên Facebook.

Dù biết 4 sản phẩm gồm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP đã bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi số công bố từ tháng 10/2025, nhóm này vẫn che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo, bán cho người tiêu dùng.

Qua đó, công ty đã tiêu thụ 14.434 sản phẩm bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính số tiền lớn.

Số hàng hóa tại thời điểm kiểm tra. Ảnh: H.C

Mở rộng điều tra, công an phát hiện doanh nghiệp kê khai không đúng doanh số, có dấu hiệu trốn thuế và sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng, bán cho một số doanh nghiệp nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Đáng chú ý, Nam khai nhận trước khi thành lập công ty đã kinh doanh online với tổng giá trị hàng hóa bán ra hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiện Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân liên quan.