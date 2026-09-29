Giám đốc công ty công nghệ 'chốt' Jaecoo J5 BEV chỉ sau 15 phút xem xe

Đã đặt cọc xe khác nhưng “quay xe” vì sự cuốn hút của Jaecoo J5

Là giám đốc một công ty về công nghệ điện tử và tự động hóa, anh Nguyễn Văn Tiến (46 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Nội) cho rằng, việc lựa chọn một chiếc ô tô không đơn thuần chỉ xoay quanh thương hiệu hay kiểu dáng mà điều đáng quan tâm là mức độ hoàn thiện, công nghệ được tích hợp và sự phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế.

Anh Nguyễn Văn Tiến là một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu chiếc Jaecoo J5 BEV Flagship tại Việt Nam.

Tháng 8 vừa qua, khi gia đình có kế hoạch mua thêm ô tô, anh Tiến xác định xe mới phải khác chiếc Toyota Camry đời 2023 mà gia đình đang sử dụng, với gầm cao, không gian rộng rãi, linh hoạt cho công việc và phù hợp di chuyển trong đô thị.

Chính vì vậy, một mẫu SUV điện hoặc hybrid nhỏ gọn là phù hợp nhất. Thời điểm đó, anh đã đặt cọc một mẫu xe điện của một thương hiệu Trung Quốc.

Mọi chuyện tưởng như đã được quyết định cho đến khi anh biết thông tin về Jaecoo J5 khi mẫu xe này ra mắt vào giữa tháng 8. Điều đầu tiên khiến anh Tiến chú ý là Jaecoo J5 không chỉ có phiên bản động cơ xăng hay hybrid mà còn có bản thuần điện.

Đặc biệt, đây là mẫu xe đầu tiên của Liên doanh Omoda & Jaecoo Việt Nam được lắp ráp trong nước tại nhà máy ở Hưng Yên. J5 cũng là mẫu xe hiếm hoi được phân phối với ba lựa chọn động cơ xăng, hybrid và thuần điện, trong đó J5 BEV Flagship là phiên bản cao cấp nhất.

“Đọc thông tin, hình ảnh trên báo, tôi khá tò mò và thích thú với kiểu dáng vuông vức sang trọng, options ngập tràn và đặc biệt là giá bán đang được ưu đãi của J5 nên muốn đến đại lý xem thử. Chỉ sau khoảng 15 phút xem xe, tôi quyết định chốt luôn”, anh Tiến kể lại.

Quyết định được đưa ra khá nhanh, nhưng theo anh, đó không phải lựa chọn theo cảm tính. Là người làm công nghệ, anh đặc biệt chú ý tới độ hoàn thiện vật liệu, những trang bị công nghệ và cách chúng được tích hợp lên chiếc để sử dụng hàng ngày.

“Jaecoo J5 là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu được lắp ráp tại Việt Nam. Tôi nghĩ để đưa một model nào đó vào sản xuất trong nước, doanh nghiệp phải có quá trình nghiên cứu và chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng. Vì thế tôi có niềm tin nhất định vào sản phẩm và thương hiệu đang đầu tư mạnh xây dựng nhà máy tại Việt Nam”, anh chia sẻ.

Hơn 1.000km trải nghiệm và sự hài lòng của cả gia đình

Nhận xe mới trước dịp 2/9, anh Tiến bắt đầu sử dụng J5 BEV cho công việc và những chuyến đi của gia đình. Sau khoảng 1 tháng với quãng đường lăn bánh hơn 1.000km, những ấn tượng ban đầu dần được kiểm chứng bằng trải nghiệm thực tế.

Một trong những điều anh thích thú là cảm giác “lái hay” của chiếc xe nhờ khả năng vận hành linh hoạt trong phố nhưng vẫn đủ mạnh mẽ, đầm chắc ở những quãng đường trường. Tay lái nhẹ, xe phản hồi nhanh, khung gầm vững chắc và loạt công nghệ hỗ trợ người lái giúp những chuyến đi hàng ngày trở nên thú vị hơn.

Phiên bản J5 BEV Flagship còn có danh sách trang bị an toàn và hỗ trợ lái phong phú vượt tầm giá như camera 540 độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát hành trình thích ứng…

“Là người làm tự động hóa, tôi khá chú trọng đến công nghệ, nhưng quan trọng nhất là công nghệ phải phục vụ người sử dụng. Sau hơn 1.000km, tôi thấy những gì J5 BEV mang lại phù hợp khá tốt với nhu cầu của gia đình. Thật khó có thể đòi hỏi gì hơn với một mẫu xe cỡ B giá trên dưới 600 triệu đồng như vậy”, anh Tiến chia sẻ.

Bài toán sạc cũng không trở thành trở ngại với chủ xe này bởi chiếc xe chủ yếu được để ở trong nhà. Buổi tối về cắm sạc, sáng hôm sau có thể sử dụng luôn.

“Nhà tôi để xe trong nhà nên việc sạc điện khá tiện. Khi cần đi xa hơn hoặc sạc nhanh thì quanh khu vực nhà cũng có nhiều trạm sạc của các nhà cung cấp. Lần gần đây nhất tôi sạc ở trạm bên ngoài hết gần 1 giờ là đầy pin, chi phí hết khoảng 300 nghìn đồng cho quãng đường gần 400km, tính ra quá rẻ nếu so với chi phí nhiên liệu của xe xăng”, anh Tiến cho biết.

Việc sạc chiếc xe ở nhà hay trạm sạc nhanh đều khá tiện lợi.

Chiếc J5 BEV trở thành phương tiện được cả gia đình anh Tiến yêu thích, đặc biệt là cô con gái đang học đại học năm thứ 3.

“Ngoài hai vợ chồng, con gái tôi cũng rất thích lái chiếc xe này. Việc điều khiển dễ dàng, đi trong phố tiện mà đi xa một chút cũng thoải mái. Tôi nghĩ đây cũng là cách để cháu làm quen sớm với xe điện và những công nghệ mới trên ô tô”, anh Tiến chia sẻ.