Giám đốc công ty chiếm giữ tiền của người phụ nữ chuyển khoản nhầm rồi chặn liên lạc

Ngày 3/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Hưng (SN 1983, trú xã Đông Anh, TP Hà Nội, Giám đốc Công ty TH) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị V.T.H.C. (trú phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh) đã chuyển nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Hưng làm giám đốc.

Đối tượng Nguyễn Xuân Hưng. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Sau khi phát hiện sự việc, chị C. đã liên hệ với ngân hàng để thông báo và đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền chuyển nhầm.

Đồng thời, chị C. tiếp tục chuyển một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và cung cấp số điện thoại liên hệ nhằm thông báo cho chủ tài khoản biết để phối hợp hoàn trả.

Mặc dù biết rõ số tiền trên không phải của mình mà do người khác chuyển nhầm, Hưng vẫn tự ý sử dụng để chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, công ty do Hưng làm giám đốc không có hoạt động kinh doanh, bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định.

Chị C. nhiều lần liên hệ đề nghị hoàn trả tài sản, nhưng Hưng đưa ra hàng loạt lý do để trì hoãn. Sau đó, Hưng vay mượn tiền để chuyển trả cho chị C. 32,2 triệu đồng rồi chặn liên lạc, không hoàn trả số tiền còn lại.

Không nhận lại được đầy đủ tài sản dù đã nhiều lần yêu cầu, chị C đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.