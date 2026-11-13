Giám đốc Công an TP. Hà Nội: Xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, trọng dân, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân

Đại biểu CATP cùng dự có Đại tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Tham mưu, Đại tá Trần Văn Hóa – Trưởng phòng Công tác Chính trị và đại diện lãnh đạo phòng chức năng CATP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Đại biểu xã Đa Phúc tham dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc; đồng chí Đỗ Thu Nga – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đa Phúc; các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Chỉ huy và CBCS Công an xã cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân thôn Xuân Ngọc.

Toàn cảnh sự kiện.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, nghĩa tình

Sau các tiết mục văn nghệ, dân vũ sôi nổi, đại biểu và Nhân dân đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong năm 2026 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa và quà chúc mừng Đảng bộ, chính quyền xã Đa Phúc cùng cán bộ, nhân dân thôn Xuân Ngọc tại Ngày hội.

Ngày hội được tổ chức trong không khí phấn khởi, thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026). Là địa bàn được lựa chọn tổ chức Ngày hội điểm của xã Đa Phúc năm 2026, thôn Xuân Ngọc hiện có 1.022 hộ gia đình với 3.986 nhân khẩu, được hình thành trên cơ sở hợp nhất 2 thôn Ngọc Hà và Xuân Tảo trước đây.

Lấy người dân làm trung tâm, giữ vững bình yên từ mỗi thôn, xóm

Phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2026, năm đầu triển khai các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành phố, Luật Thủ đô năm 2026 cùng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Thành phố đang tập trung phát triển hạ tầng, tháo gỡ 5 điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo

Ghi nhận những đóng góp của địa phương, đồng chí Giám đốc CATP biểu dương xã Đa Phúc đạt mức tăng trưởng 10,2% trong 9 tháng đầu năm; thôn Xuân Ngọc có 986 hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lấy Nhân dân làm trung tâm, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa; xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, trọng dân, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo xã Đa Phúc trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đóng góp tích cực vào các phong trào trên địa bàn thôn Xuân Ngọc

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của quần chúng nhân dân trong tham gia tích cực phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã phải bám sát địa bàn, gần dân, kịp thời giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân; lấy người dân làm trung tâm, giữ vững bình yên từ mỗi thôn, xóm.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã tặng hoa, gửi quà chúc mừng đến cán bộ, Nhân dân thôn Xuân Ngọc và trực tiếp trao tặng quà 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều đóng góp tích cực tại địa phương.

Lan tỏa phong trào thi đua, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân

Trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc khẳng định địa phương sẽ cụ thể hóa các định hướng thành nhiệm vụ thiết thực; đồng thời ghi nhận sự đồng thuận, gắn bó của Nhân dân thôn Xuân Ngọc trong quá trình xây dựng cộng đồng đoàn kết, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Ngày hội

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn tiếp tục nêu cao trách nhiệm, gần dân, hiểu dân, công khai, minh bạch và quyết liệt giải quyết những vấn đề thiết thực của Nhân dân.

Tại Ngày hội, thôn Xuân Ngọc vinh dự đón nhận Quyết định công nhận danh hiệu "Thôn văn hóa" năm 2026 của UBND xã Đa Phúc. Lãnh đạo xã cũng biểu dương, khen thưởng 2 gia đình tiêu biểu, trao quà động viên 5 hộ cận nghèo và trao giải Hội thi nấu ăn, Giải kéo co cho các đội đạt thành tích xuất sắc.

Đại diện cấp ủy Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Ngọc phát động thi đua năm 2027

Khép lại Ngày hội, đại diện cấp ủy Chi bộ và Ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Ngọc phát động phong trào thi đua năm 2027 với chủ đề "Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc". Những hoạt động thiết thực cùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố và cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng trong mỗi người dân, góp phần xây dựng xã Đa Phúc ngày càng phát triển, văn minh, an toàn; cùng chung sức vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.