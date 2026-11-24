Khoảng 8 giờ 5 phút ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ nổ phố Nguyễn Văn Tuyết

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng có mặt tại hiện trường cùng chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời huy động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Giám đốc Công an TP. Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định khu vực xảy ra vụ nổ là một cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, có kết cấu một tầng. Sức ép từ vụ nổ khiến công trình bị sập đổ, có người mắc kẹt bên trong.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp với chó nghiệp vụ để tìm kiếm người bị nạn trong khu vực đổ nát. Song song với công tác cứu nạn, cứu hộ, các lực lượng chức năng cũng khẩn trương rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường.

Tính đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 13 nạn nhân ra khỏi hiện trường và bàn giao cho lực lượng y tế, trong đó có 11 người bị thương và 2 người tử vong. Công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Qua xác minh sơ bộ, nguyên nhân ban đầu được nhận định nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần công trình nhà một tầng phía sau khu nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết.

Hiện, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đang chỉ đạo Công an Thành phố và các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả; đồng thời xác định danh tính các nạn nhân, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.