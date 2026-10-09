Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông

Đoàn công tác Công an tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các mặt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác dẫn đoàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo về thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh. Triển khai đồng bộ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm liên quan đến vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia, ma tuý khi tham gia giao thông; vi phạm về vấn đề tải trọng. Tập trung triển khai có hiệu quả việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giao thông.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả mà Phòng Cảnh sát giao thông đã đạt được trong thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận nhấn mạnh thời gian tới lực lượng Cảnh sát giao thông cần phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh đề xuất trang cấp các phương tiện, thiết bị hiện đại bảo đảm tính cơ động, thường trực chiến đấu của lực lượng Cảnh sát giao thông. Tổ chức khảo sát các tuyến đường xuống cấp, các điểm đen về tai nạn giao thông trên địa bàn để tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền giải pháp khắc phục.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phấn đấu xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch, vững mạnh, phát huy trách nhiệm nêu gương; chấp hành nghiêm quy định, quy trình công tác, kỷ luật, kỷ cương nội bộ; lấy người dân làm chủ thể trung tâm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.