Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo tăng cường công tác trực chiến, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trực tiếp kiểm tra tình hình thực tế tại đơn vị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận đã tiến hành kiểm tra công tác thường trực chiến đấu, quy trình tiếp nhận thông tin báo cháy; kiểm tra hệ thống xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, máy bơm cùng các trang thiết bị bảo hộ, công cụ hỗ trợ chuyên dụng. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và sự chủ động của tập thể cán bộ, chiến sĩ trong thời gian qua.

Giám đốc Công an tỉnh động viên lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nhấn mạnh tại buổi kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận yêu cầu Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải đặt công tác bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm: Bảo đảm 100% quân số, phương tiện trong trạng thái sẵn sàng xuất kích; tiếp nhận và xử lý nhanh chóng, hiệu quả các tin báo cháy, nổ, sự cố qua tổng đài 114 ngay từ giờ đầu.

Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra hệ thống trang thiết bị.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức huấn luyện chuyên sâu, diễn tập các phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa bàn, công trình trọng điểm; chú trọng bảo dưỡng, bảo đảm tình trạng kỹ thuật tốt nhất cho phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Tăng cường rà soát, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và thoát nạn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách, động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.