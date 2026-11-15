Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hòa An

Tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc tại ngày hội.

Khu dân cư xóm Đức Xuân hiện có 121 hộ với 630 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Mông và Nùng cùng sinh sống. Những năm qua, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Năm 2026, toàn xóm có 114/121 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 94,2%; khu dân cư giữ vững danh hiệu xóm văn hóa; 182 học sinh đang theo học các cấp học; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng cho trẻ em được quan tâm thực hiện; các hoạt động tương thân, tương ái, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc được duy trì; công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được chú trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh và đồng chí Trịnh Sỹ Tài trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho khu dân cư xóm Đức Xuân.

Ngày hội công bố, trao quyết định thành lập mô hình “3 không” gồm: Không ma túy, không tảo hôn, không sử dụng, tàng trữ, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại xóm Đức Xuân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm, xây dựng khu dân cư an toàn, lành mạnh.

Phát biểu tại ngày hội, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Vinh ghi nhận, biểu dương những kết quả khu dân cư xóm Đức Xuân đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo đảm an ninh, trật tự. Đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, cần triển khai thực chất mô hình “3 không”, tập trung phòng, chống ma túy, ngăn ngừa tảo hôn, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà hộ nghèo, hộ cận nghèo xóm Đức Xuân.

Nhân dịp này, đoàn công tác trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng khu dân cư xóm Đức Xuân; trao 10 suất quà cho người có uy tín; 70 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xóm. Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Quang Vinh tặng 1 ti vi và 10 triệu đồng tiền mặt cho khu dân cư xóm Đức xuân; đồng chí Trịnh Sỹ Tài tặng 1 suất quà trị giá 2 triệu đồng cho khu dân cư; xã Hòa An tặng 1 suất quà trị giá 3 triệu đồng cho khu dân cư xóm Đức Xuân; Công an xã Hòa An tặng 2 cặp lợn giống cho 2 hộ nghèo và nhiều nhu yếu phẩm cho 2 hộ nghèo của khu dân cư xóm Đức Xuân.

Sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân vui hội với các trò chơi dân gian như lày cỏ, kéo co và thi chọi bò...