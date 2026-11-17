Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng lắng nghe các ý kiến, phản ánh của công dân

Tại buổi tiếp công dân, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng thời xem xét những nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Trên cơ sở các nội dung được công dân trình bày, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp nhận đầy đủ thông tin, rà soát hồ sơ và tham mưu xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, thận trọng và kịp thời. Đối với những nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng công an, công dân được giải thích và hướng dẫn liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Bên cạnh việc tiếp nhận đơn thư, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng trao đổi, giải thích các quy định liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, qua đó giúp công dân hiểu rõ hơn quyền, nghĩa vụ cũng như trình tự, thủ tục cần thực hiện.

Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, không để kéo dài. Quá trình giải quyết phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời thông tin, trả lời công dân theo quy trình.

Thời gian qua, công tác tiếp công dân đã được cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong tiếp nhận, xử lý khiếu nại, tố cáo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an.

11 tháng năm 2026, Công an toàn tỉnh tiếp 180 lượt với 210 công dân, giảm 322 lượt và 310 người so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Công an cấp tỉnh tiếp 103 lượt với 125 người, công an cấp xã tiếp 77 lượt với 85 người.