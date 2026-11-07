Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa gửi thư cảm ơn các lực lượng và Nhân dân hỗ trợ truy bắt phạm nhân

Chiều 7-11, ngay sau khi lực lượng chức năng bắt giữ phạm nhân Hồ Văn Tình, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã có thư cảm ơn các lực lượng và Nhân dân tham gia hỗ trợ truy bắt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Thư cảm ơn của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Theo nội dung thư, ngày 21-10-2026, 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đang chấp hành án tại Trại giam A2, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, Công an tỉnh Khánh Hòa kích hoạt các phương án tác chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp với Trại giam A2 và chính quyền địa phương khép chặt vòng vây, rà soát trên diện rộng.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an liên tục bám chốt, xuyên đêm truy lùng các phạm nhân qua những địa bàn hiểm trở. Các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân tích cực hỗ trợ, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác truy bắt.

Đến 16 giờ 10 phút ngày 7-11, Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm bỏ trốn, bị bắt giữ. Theo thư cảm ơn, quá trình vây bắt bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cấp ủy, chính quyền địa phương; các đơn vị thuộc Bộ Công an, Trại giam A2; cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ và toàn thể Nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh đặc biệt ghi nhận tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của người dân trong việc theo dõi, cung cấp những thông tin then chốt, góp phần rút ngắn thời gian truy xét; đồng thời biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại hiểm nguy của các lực lượng trực tiếp tham gia nhiệm vụ.

Trong thư, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước khẳng định kết quả truy bắt một lần nữa cho thấy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và ý nghĩa của thế trận lòng dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; mong muốn các lực lượng và nhân dân tiếp tục chung sức giữ gìn bình yên trên quê hương Khánh Hòa.