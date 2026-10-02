Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt chi bộ tại làng Lung Prông và làng Ấp

Tại các buổi sinh hoạt, cấp ủy chi bộ đã quán triệt các văn bản của cấp trên; đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 10-2026.

Trong tháng qua, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản ổn định; bà con yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và chấp hành tốt các quy định của địa phương.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 10 của Chi bộ làng Ấp. Ảnh: Thanh Tịnh

Chi bộ làng Lung Prông hiện có 22 đảng viên. Trong tháng 9, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chăm sóc cây trồng, chủ động phòng, chống sâu bệnh; tổ chức bình xét 11 hộ nghèo, cận nghèo tham gia nhóm cộng đồng chăn nuôi bò sinh sản thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chi bộ tiếp tục phân công cán bộ các chi hội, đoàn thể theo dõi, hướng dẫn 3 hộ nghèo triển khai hiệu quả các mô hình sinh kế do các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với làng hỗ trợ.

Cùng với phát triển kinh tế, Chi bộ chú trọng đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Thôn đội trưởng được phân công tuyên truyền, vận động 18 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2027.

Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều được triển khai; việc tuyên truyền, vận động nhân dân đưa con em trong độ tuổi đến trường tiếp tục được quan tâm.

Chi bộ làng Ấp có 41 đảng viên, Chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân chăm sóc, thu hoạch cà phê; chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2026-2027 và hướng dẫn các hộ trồng cà phê, sầu riêng đăng ký mã số vùng trồng theo kế hoạch.

Làng hiện có 2 hộ đang xây dựng nhà ở. Chi bộ cũng đã vận động 30 công dân đủ điều kiện tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, Chi bộ làng Ấp đã kết nạp 3 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần bổ sung lực lượng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân (thứ 2 từ trái sang) tặng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Chi bộ làng Lung Prông. Ảnh: Thanh Tịnh

Phát biểu tại các buổi sinh hoạt, Thiếu tướng Lê Quang Nhân ghi nhận, biểu dương công tác chuẩn bị chu đáo và tinh thần chủ động, trách nhiệm của đảng viên 2 chi bộ.

Đồng chí đề nghị các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, bám sát tình hình địa bàn, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Cùng với đó, cần phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đồng chí trong chi ủy và đảng viên, gắn trách nhiệm phụ trách, theo dõi với việc tổ chức thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ đề ra được triển khai hiệu quả.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân lưu ý các chi bộ tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tuyên truyền theo hướng phù hợp với đặc điểm địa bàn, phong tục, tập quán và từng nhóm đối tượng; qua đó nâng cao hiệu quả vận động nhân dân.

Ngoài ra, cần chú trọng tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập và thực hiện hiệu quả các giải pháp giảm nghèo bền vững.

Các chi bộ cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp này, Thiếu tướng Lê Quang Nhân đã trao tặng mỗi chi bộ 1 phần quà