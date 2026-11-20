Các đại biểu và đảng viên dự buổi sinh hoạt.

Với chủ đề “Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ nông thôn”, tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thôn Nông Trường đã đánh giá công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đồng thời, Chi bộ tập trung làm rõ những kết quả đạt được; hạn chế, tồn tại trong công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Đảng viên Chi bộ thôn Nông Trường phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt.

Chi bộ thôn Nông Trường xác định việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng phải gắn với hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Do đó, cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự...

Đồng chí Nguyễn Việt Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Nông phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Riêng trong phong trào xây dựng nông thôn mới, thôn Nông Trường có 149 hộ dân tự nguyện hiến đất với tổng diện tích 3.244 m2 để mở rộng đường giao thông; kiên cố hóa, bê tông hóa 3,18 km đường giao thông; huy động được hơn 5,2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa và các công trình hạ tầng. Sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân đối với tổ chức Đảng và chính quyền địa phương ngày càng được củng cố.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả Chi bộ thôn Nông Trường đạt được trong công tác xây dựng Đảng, nhất là việc gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ cụ thể tại địa phương, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong vận động Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá cao nội dung sinh hoạt chuyên đề tháng 11/2026 của Chi bộ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Chi bộ và từng đảng viên cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng cấp trên; tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu một cách thực chất, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao bản lĩnh trước thông tin xấu độc, có trách nhiệm trong tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt tặng quà cho Chi bộ thôn Nông Trường

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tiễn tại địa phương; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đúng chất lượng cán bộ, đảng viên. Qua đó, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn.