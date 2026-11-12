Giám đốc Công an tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Nàng Đôn

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh trò chuyện với Nhân dân thôn Nàng Đôn.

Thôn Nàng Đôn hiện có 189 hộ, 929 nhân khẩu với 5 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong thôn đã đoàn kết một lòng, chung sức xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và quy ước, hương ước khu dân cư. Các phong trào văn hóa, thể thao, khuyến học, khuyến tài được duy trì hiệu quả; kinh tế hộ gia đình từng bước được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững, các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Thuận tặng hoa, quà cho bà con Nhân dân thôn Nàng Đôn.

Chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Nàng Đôn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Thuận đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vươn lên của bà con trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí mong muốn cán bộ, đảng viên trong thôn tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, hành động linh hoạt, kịp thời; Nhân dân trong thôn phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập, quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao kết quả bước đầu trong việc xây dựng mô hình phát triển du lịch tại khu vực Cù Lao Ma, với việc bà con đã đồng lòng xuống giống trồng 2.800 gốc hoa các loại, trong đó có thử nghiệm trồng hoa hướng dương và hoa tam giác mạch.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của Nhân dân thôn Nàng Đôn biểu diễn tại Ngày hội.