Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thăm, làm việc với Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên tặng quà Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh báo cáo kết quả hoạt động. Theo đó, trong năm 2026, Ban Đại diện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội với tổng kinh phí hơn 123,7 tỷ đồng.

Cụ thể, trong lĩnh vực an sinh xã hội và hạ tầng nông thôn, các tổ chức, tín đồ xây dựng 32 cầu bê tông nông thôn trị giá 32 tỷ đồng; xây mới 432 căn nhà Tình thương trị giá hơn 17,2 tỷ đồng; trao hàng chục ngàn suất quà hỗ trợ hộ nghèo, người mù, người neo đơn và cứu trợ đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Bắc...

Đồng thời, tổ chức các đợt khám bệnh, tầm soát và phát quà cho hàng ngàn người cao tuổi, hộ khó khăn; vận động mổ mắt miễn phí cho 646 ca; cấp phát hàng triệu thang thuốc nam, lượt châm cứu và bốc thuốc trị bệnh cho người nghèo.

Lãnh đạo Công an tỉnh thăm và tặng quà Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tổ chức, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự và đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự, tội phạm về trật tự xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng qua.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh và Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện Chương trình “3 đồng hành” gồm đồng hành bảo đảm an ninh trật tự, đồng hành an sinh xã hội và đồng hành chuyển đổi số.

Theo đó, Công an tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp chăm lo cho người dân như: Xây dựng nhà, trao các phần quà hỗ trợ, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Thiếu tướng Lâm Phước Nguyên mong muốn trong quá trình công tác, Ban Đại diện và bà con tín đồ mạnh dạn trao đổi, góp ý để lực lượng Công an tiếp thu, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phục vụ Nhân dân.