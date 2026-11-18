Giám đốc Công an thành phố Huế cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Đại chủng viện Huế. (Ảnh Công an thành phố Huế)

Tại Đại chủng viện Huế, Đại tá Nguyễn Đình Dương gửi lời chúc mừng đến Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào, Giám đốc Đại chủng viện cùng các linh mục, chủng sinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam và ngày lễ bổn mạng của Đại chủng viện. Giám đốc Công an thành phố ghi nhận những đóng góp của Đại chủng viện trong công tác đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục duy trì mối quan hệ gắn bó, phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào đánh giá cao mối quan hệ phối hợp giữa Đại chủng viện với lực lượng Công an thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục đào tạo các linh mục, chủng sinh chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Đại học Huế. Tại đây, Đại tá Nguyễn Đình Dương tặng hoa chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy nhân dịp được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đại học Huế; đồng thời gửi lời chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Đại học Huế nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.