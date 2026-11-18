Nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. (Ảnh: TK)

Cụ thể, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ nổ súng tại Công ty Lâm nghiệp La Ngà, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an xã Định Quán khẩn trương điều tra làm rõ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải cũng cho biết, nghi can Nguyễn Thanh Tuấn được xác định bắn ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà đã tự sát sau khi gây án. Trong khi đó, nạn nhân là ông Nguyễn Mạnh Cường bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và Công an địa phương phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ủy ban nhân dân xã Định Quán, các cơ quan liên quan, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm đối tượng liên quan vụ án nêu trên; kịp thời thông tin cho các cơ quan truyền thông, tránh gây hoang mang dư luận.

Giao Ủy ban nhân dân xã Định Quán tổ chức thăm hỏi gia đình thân nhân người bị hại; chỉ đạo Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nắm thông tin, xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 17/11, ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Lâm nghiệp La Ngà đang trong phòng làm việc thì đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (biệt danh Tuấn số, sinh năm 1977, thường trú ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) từ ngoài đi bộ vào phòng, lấy khẩu súng tự chế giấu trong bao tải, bắn vào vùng đầu ông Cường một phát.

Lúc này, nhân viên Công ty nghe tiếng súng nổ chạy đến thì Tuấn cầm súng giơ lên đe dọa rồi chạy ra ngoài, lên xe máy bỏ chạy. Ông Cường bị thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, do vết thương quá nặng sau đó bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh). Bệnh nhân được chẩn đoán bệnh nhân xuất huyết não, tụ máu, phù não và vỡ xương sọ do đạn bắn.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an xã Định Quán tổ chức lực lượng truy nóng, đến 14 giờ 45 phút ngày 17/11, phát hiện Tuấn đi đến nghĩa địa của Chùa Bửu Sơn thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán (cách hiện trường 4km) dùng súng tự bắn vào đầu tự sát.

Hiện, Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp La Ngà-Đồng Nai thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, là doanh nghiệp nhà nước lâu năm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng, chủ yếu tại các xã Thanh Sơn và Định Quán, thành phố Đồng Nai. Công ty này có trụ sở tại xã Định Quán hàng chục năm qua.