Giám đốc Công an thành phố Bùi Duy Hưng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tổ dân phố Phú Hòa

Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND phường Lương Tài; các đoàn thể và đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân địa phương.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Nhân dân tổ dân phố Phú Hòa.

Sau sáp nhập, hiện tổ dân phố Phú Hòa có 785 hộ với 2.586 nhân khẩu. Phát huy truyền thống quê hương, những năm qua, cán bộ và Nhân dân tổ dân phố Phú Hòa luôn đồng lòng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và địa phương phát động. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; hệ thống giao thông trong khu dân cư và đường nội đồng cơ bản được bê tông hóa.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được chú trọng; việc cưới, việc tang và lễ hội được tổ chức theo nếp sống văn minh. Năm 2026, toàn tổ dân phố có hơn 98% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển. Phong trào khuyến học, khuyến tài tiếp tục được duy trì, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm; Nhân dân tích cực đóng góp các loại quỹ.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng thăm hỏi, tặng quà các bậc cao niên tại tổ dân phố Phú Hòa.

Các phong trào bảo vệ môi trường được triển khai thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận chủ trương bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được triển khai và thực hiện tốt, bảo đảm đúng tiến độ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Phát biểu tại Ngày hội, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Phú Hòa đạt được trong thời gian qua. Đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung rà soát, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư văn hóa và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Các đại biểu tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phát huy vai trò của chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng; đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; quan tâm bảo đảm quyền lợi hợp pháp, đời sống và sinh kế của các hộ dân chịu tác động trực tiếp từ Dự án. Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm...

Tại ngày hội, Giám đốc Công an thành phố Bùi Duy Hưng và lãnh đạo phường Lương Tài tặng hoa và quà cho tổ dân phố Phú Hòa, chúc cán bộ và Nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp; trao quà, kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mã; tặng quà cho 14 hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tổ dân phố.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với bà con nhân dân tổ dân phố Phú Hòa.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tổ dân phố Phú Hòa; Ủy ban MTTQ thành phố tặng Bằng khen cho Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Phú Hòa; UBND phường tặng danh hiệu văn hóa cho tập thể, hộ gia đình tại tổ dân phố Phú Hòa.