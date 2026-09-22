Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh thăm, tặng quà thiếu nhi Trường Mầm non Gia Bình

Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và địa phương.

Trường Mầm non Gia Bình được sáp nhập từ 4 trường gồm: Trường Mầm non Hoàng Đăng Miện, Trường Mầm non Xuân Lai, Trường Mầm non Đại Bái và Trường Mầm non Quỳnh Phú theo Quyết định số 110 của Ủy ban nhân dân xã Gia Bình ngày 18/9/2026.

Các đại biểu tặng quà thiếu nhi Trường Mầm non Gia Bình.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường có 1 trường chính, 3 phân hiệu và 3 điểm trường; tổng số 98 nhóm, lớp. Trong đó có 34 nhóm nhà trẻ với hơn 700 trẻ và 64 lớp mẫu giáo với hơn 1,6 nghìn học sinh.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường gồm 287 người, trong đó có 4 cán bộ quản lý, 215 giáo viên và 75 nhân viên. Trình độ của cán bộ quản lý, giáo viên đạt 100% chuẩn trở lên; trong đó 90,3% có trình độ trên chuẩn.

Về cơ sở vật chất, nhà trường có 96 phòng học, 100% phòng học được xây dựng kiên cố; có đầy đủ các phòng chức năng tại trường chính và các phân hiệu như phòng nghệ thuật, phòng thể chất, phòng đa năng. Nhà trường có 7 bếp ăn, đều được tổ chức theo quy trình bếp một chiều; các công trình vệ sinh được thiết kế khép kín.

Đồng chí Bùi Duy Hưng tặng quà cho các cháu Trường Mầm non Gia Bình.

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường thường xuyên phối hợp với gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ; tuyên truyền, vận động cha mẹ trẻ tham gia các hoạt động trải nghiệm, ngày hội, ngày lễ và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Công tác bảo đảm an toàn cho trẻ được đặc biệt quan tâm, trong đó chú trọng an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường.

Nhà trường duy trì tổ chức bán trú đạt 100%, bảo đảm an toàn cho trẻ; phối hợp với y tế địa phương thực hiện cân, đo và khám sức khỏe cho trẻ từ một đến hai lần trong năm học. Năm học 2026 - 2027, 100% trẻ ra lớp đăng ký uống sữa và được bảo đảm an toàn trong chương trình sữa học đường.

Chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục được duy trì: 100% nhóm, lớp thực hiện tốt chương trình giáo dục; 100% trẻ hoàn thành chương trình theo yêu cầu cuối độ tuổi. Các hoạt động giáo dục được tổ chức phù hợp với khả năng của trẻ và điều kiện thực tế tại từng nhóm, lớp, chú trọng phát triển các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kỹ năng xã hội.

Các cháu Trường Mầm non Gia Bình biểu diễn văn nghệ.

Trong không khí vui tươi, rộn ràng đón Tết Trung thu, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên và trao những phần quà ý nghĩa tới các cháu thiếu nhi. Những món quà thể hiện sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị đối với trẻ em, góp phần mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, đầm ấm.