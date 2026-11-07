Giám đốc Công an Khánh Hòa cảm ơn người dân và các lực lượng tham gia truy bắt 4 phạm nhân

Tối 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đã gửi thư cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương; thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường; các lực lượng phối hợp thuộc Bộ Công an và Trại giam A2; cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ cùng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa sau khi bắt giữ toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng bị bắt giữ.

Trong thư, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước cho biết, ngày 21/10, 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình, đang chấp hành án tại Trại giam A2 (xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), đã lợi dụng sơ hở bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ rất lớn gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Ngay sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt các phương án tác chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Trại giam A2 và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp truy bắt, khép chặt vòng vây, tổ chức rà soát trên diện rộng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an, nêu cao tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại hiểm nguy, liên tục bám chốt, xuyên đêm truy lùng các đối tượng tại nhiều địa bàn hiểm trở.

Đặc biệt, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng sự tin tưởng, hỗ trợ của Nhân dân thông qua việc cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị đã góp phần tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, hỗ trợ hiệu quả công tác truy bắt.

Đến 16h10 ngày 7/11, phạm nhân cuối cùng là Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ. Toàn bộ 4 phạm nhân bỏ trốn đều đã bị bắt, bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị cơ sở đồng hành, hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ.

Lực lượng tham gia truy bắt phạm nhân trốn Trại giam A2.

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cũng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị thuộc Bộ Công an và Trại giam A2 trong quá trình truy xét, phong tỏa địa bàn; sự tích cực, trách nhiệm của Nhân dân trong việc theo dõi, cung cấp những thông tin quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian truy bắt.

Đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và lực lượng dân quân tự vệ trực tiếp làm nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước biểu dương tinh thần bản lĩnh, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, nêu cao phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

“Chiến công này một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang và là minh chứng rõ nét nhất cho thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.