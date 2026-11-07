Giám đốc Công an Khánh Hòa cảm ơn các lực lượng phối hợp bắt 4 phạm nhân trốn trại

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an cùng nhiều lực lượng khác truy bắt 4 phạm nhân bỏ trốn. Video: Xuân Ngọc

Trong thư, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nêu, chiều 21/10, 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình đang lao động tại phân trại số 1 của Trại giam A2 đóng tại xã Diên Lâm (thuộc Cục C10, Bộ Công an) đã lợi dụng sơ hở, bỏ trốn. Vụ việc gây nguy cơ mất an ninh, trật tự và đe dọa tính mạng, tài sản của người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm tra và động viên các tổ công tác tại hiện trường. Ảnh: Công an Khánh Hòa

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ, Công an tỉnh Khánh Hòa dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, đã kích hoạt phương án tác chiến, phối hợp cùng Trại giam A2 và chính quyền địa phương khép chặt vòng vây, truy lùng qua nhiều địa bàn hiểm trở để vây bắt các phạm nhân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước bày tỏ sự cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các xã, phường và Trại giam A2 đã phối hợp chặt chẽ trong phong tỏa địa bàn, truy xét nhóm phạm nhân.

Đồng thời, Thiếu tướng Phước ghi nhận tinh thần cảnh giác của người dân khi cung cấp nhiều thông tin then chốt giúp rút ngắn thời gian truy bắt.

Người đứng đầu Công an tỉnh Khánh Hòa cũng biểu dương cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ đã thể hiện bản lĩnh, chấp hành nghiêm mệnh lệnh với tinh thần phục vụ nhân dân.

4 phạm nhân trốn Trại giam A2 lần lượt bị bắt. Ảnh: CAKH

Khẳng định chiến công này là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và vai trò của lực lượng vũ trang, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa mong muốn mọi người tiếp tục chung sức bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.