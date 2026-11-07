Giám đốc Công an Khánh Hòa cảm ơn các lực lượng, địa phương và người dân

Liên quan cuộc truy lùng, bắt giữ 4 phạm nhân bị truy nã sau khi trốn khỏi Trại giam A2 xuyên suốt 17 ngày qua, tối nay 7/11/2026, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã gửi thư cảm ơn đến các Cấp ủy, chính quyền địa phương; Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường; cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ cùng người dân tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Trại giam A2.

Thư cảm ơn của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thư cảm ơn cho biết, 4 phạm nhân Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình trốn khỏi nơi giam giữ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã kích hoạt các phương án tác chiến, huy động tối đa lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Trại giam A2 và chính quyền địa phương triển khai khép chặt vòng vây, rà soát trên diện rộng.

Siết chặt vùng núi Hòn Dữ quyết liệt truy bắt hai phạm nhân còn trốn nã

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp kiểm tra, động viên các lực lượng truy bắt phạm nhân trốn Trại giam A2.

Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa cùng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại hiểm nguy; cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa đã hiệp đồng các lực lượng của Bộ Công an, liên tục bám chốt, xuyên đêm truy lùng tại các địa bàn hiểm trở. Đặc biệt là sự vào cuộc hỗ trợ tích cực của các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang và sự tin tưởng, giúp đỡ quý báu của quần chúng nhân dân cung cấp những nguồn tin giá trị, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc; nên đến 16h10’ chiều 17/11/2026, đối tượng cuối cùng là Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ.

Hồ Văn Tình - đối tượng cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 bị bắt giữ chiều nay 7/11/2026.

Người đứng đầu Công an tỉnh Khánh Hòa bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các Cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời chỉ đạo, huy động hệ thống chính trị cơ sở đồng hành, hỗ trợ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các đơn vị của Bộ Công an và Trại giam A2 đã kề vai sát cánh, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong quá trình truy xét, phong tỏa địa bàn. Cảm ơn toàn thể nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân, tích cực theo dõi và cung cấp nhiều thông tin, hỗ trợ rút ngắn thời gian truy bắt; cán bộ, chiến sĩ Công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ trực tiếp làm nhiệm vụ đã giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chiến đấu, nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng bị bắt giữ chiều 7/11/2026.

Lữ Văn Toàn - phạm nhân thứ ba bị bắt giữ rạng sáng 3/11/2026.

Võ Hoàng Duy - phạm nhân thứ hai bị bắt giữ tối 28/10/2026.

Lê Văn Cường - phạm nhân thứ nhất bị bắt giữ rạng sáng 24/10/2026.

Trước đó vào chiều 21/10/2026, 4 phạm nhân Hồ Văn Tình đang thi hành án 20 năm tù về hai tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn đang thi hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Lê Văn Cường đang thi hành án 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy đang thi hành án 10 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đã trốn khỏi Trại giam A2 khi đang lao động.

Ngày 22/10/2026, Giám thị Trại giam A2 ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, điều 386 BLHS, đồng thời công bố quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân nêu trên.

Sau nhiều cuộc truy lùng, rạng sáng 24/10/2026, phạm nhân Lê Văn Cường bị bắt giữ ở phía Đông chân đèo Khánh Lê trên tuyến quốc lộ 27C qua địa phận xã Nam Khánh Vĩnh.

Bốn ngày sau đó, phạm nhân thứ hai là Võ Hoàng Duy bị bắt khi đang lẩn trốn trong đêm tối tại một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm. Đến rạng sáng 3/11/2026, phạm nhân thứ ba là Lữ Văn Toàn bị bắt giữ khi đang đi ven triền núi tại khu vực Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh. Phạm nhân cuối cùng là Hồ Văn Toàn bị bắt giữ chiều 7/11/2026 khi đang ẩn mình dưới bộng giếng bê tông trong khu đồi rừng ở thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh.