Giám đốc Công an Hà Nội: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
Sáng 13/11, tại thôn Xuân Ngọc, xã Đa Phúc, Hà Nội, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi. Tham dự ngày hội có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Tống Giang Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Đỗ Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng đông đảo cán bộ và nhân dân địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giam-doc-cong-an-ha-noi-phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-toan-dan-246261113212731796.htm