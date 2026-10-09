Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng nhận danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Chiều 9/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026.

Trong số 9 gương mặt được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Lãnh đạo Hà Nội trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 tặng 9 cá nhân.

Trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, trải qua nhiều cương vị công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng luôn thể hiện bản lĩnh của người chỉ huy, sự quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm trước những nhiệm vụ khó, phức tạp. Dấu ấn xuyên suốt trong quá trình công tác của ông là chủ động nhận diện, giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Trên cương vị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giai đoạn 2019-2025, ông trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Với phương châm lấy phòng ngừa làm nền tảng, đấu tranh là khâu đột phá, ông cùng tập thể lãnh đạo Công an TP Hà Nội tập trung nhận diện sớm những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các băng, ổ nhóm tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án lớn được điều tra, làm rõ, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an.

Từ tháng 3/2025, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng tập thể lãnh đạo Công an TP đổi mới phương thức chỉ huy, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp từ cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Ông cũng chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác Công an. Các giải pháp như Hanoi Smart Police, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát an ninh, trật tự và triển khai thiết bị báo cháy không dây góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hướng tới phục vụ Nhân dân tốt hơn. Cùng với đó, công tác giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Tháng 4/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Ông còn được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 2 Huân chương Quân công, 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 4 Huân chương Chiến công, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và 9 cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2026.

“Chúng ta cần trân trọng những đóng góp từ cơ sở, từ những công việc bình dị nhất, nhất là ở những nơi khó khăn, những vị trí trực tiếp phục vụ Nhân dân. Đừng để một việc làm tốt phải chờ đến cuối năm mới được ghi nhận. Đừng để những đóng góp thầm lặng nhưng có giá trị thiết thực bị bỏ sót. Khen thưởng phải thực sự kịp thời, công bằng, đúng người, đúng việc; để mỗi sự ghi nhận không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, tập thể, mà còn tạo động lực thúc đẩy những hành động tích cực trong toàn xã hội”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, thước đo quan trọng nhất của phong trào thi đua không phải là có bao nhiêu hoạt động được tổ chức, bao nhiêu chỉ tiêu được đăng ký, mà là bao nhiêu công việc được giải quyết tốt hơn, bao nhiêu vấn đề được tháo gỡ và người dân được thụ hưởng những gì từ kết quả ấy.

9 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 1. Ông Đào Việt Bình, Nghệ nhân Ưu tú, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng. 2. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Bác sĩ Gây mê hồi sức, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng khoa Gây mê hồi sức; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội. 3. Ông Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. 4. Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng. 5. Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - Chùa Cự Linh, phường Long Biên. 6. Hòa thượng Thích Thanh Nhã (thế danh Đỗ Văn Mâu), Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội; nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội; trụ trì chùa Trấn Quốc. 7. Ông Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. 8. Ông Phạm Thành Trung, Công nhân xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH Một thanh viên thoát nước Hà Nội. 9. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.