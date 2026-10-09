Giám đốc Công an Hà Nội được vinh danh 'công dân Thủ đô ưu tú' năm 2026

Lãnh đạo TP Hà Nội trao danh hiệu cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng.

Chiều 9/10, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt”, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, nhằm tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và những việc làm ý nghĩa trong cộng đồng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đại diện lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội và các cá nhân tiêu biểu dự chương trình.

Trong số 9 cá nhân được vinh danh, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi dấu ấn qua nhiều năm công tác, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự.

Trên cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội giai đoạn 2019-2025, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã chỉ đạo điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường và tội phạm công nghệ cao.

Từ tháng 3/2025, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông cùng tập thể lãnh đạo Công an thành phố đổi mới phương thức chỉ huy, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp từ cơ sở, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác Công an.

Các giải pháp như: Hanoi Smart Police, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) giám sát an ninh, trật tự và triển khai thiết bị báo cháy không dây góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hướng tới phục vụ Nhân dân tốt hơn; công tác giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026.

Tháng 4/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 Huân chương Chiến công; 7 Bằng khen của Thủ tướng; 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, đồng thời là niềm vinh dự của lực lượng Công an Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân, xây dựng Hà Nội an toàn, văn minh, hiện đại.