Giám đốc Công an Hà Nội được vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Chiều 9/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: Thành Thái.

Thi đua phải tạo chuyển biến thực chất, mang lại lợi ích cho người dân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội nhấn mạnh, đây là dịp nhìn lại kết quả phong trào thi đua yêu nước, đồng thời tôn vinh, tri ân những tập thể, cá nhân tận tâm lao động, sáng tạo, cống hiến, có đóng góp thiết thực cho cộng đồng và sự phát triển của Thủ đô.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Vũ Đại Thắng biểu dương, chúc mừng gần 200 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” và 9 cá nhân được vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cho rằng, cần chú trọng phát hiện, ghi nhận những việc làm tốt từ cơ sở, nhất là tại những địa bàn khó khăn và các vị trí trực tiếp phục vụ nhân dân.

Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

“Đừng để một việc làm tốt phải chờ đến cuối năm mới được ghi nhận. Đừng để những đóng góp thầm lặng nhưng có giá trị thiết thực bị bỏ sót. Khen thưởng phải thực sự kịp thời, công bằng, đúng người, đúng việc”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thước đo quan trọng nhất của phong trào thi đua không nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức hay chỉ tiêu được đăng ký, mà ở kết quả giải quyết công việc, những vấn đề được tháo gỡ và lợi ích thiết thực người dân được thụ hưởng.

Với tinh thần đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy về công tác thi đua, khen thưởng, đồng chí Vũ Đại Thắng chính thức phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2027.

Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời ghi nhận những đóng góp thiết thực, tạo cơ hội để mỗi người dân phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những người tốt, việc tốt và các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 được biểu dương, tôn vinh.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chia sẻ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tự hào về những kết quả đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Vinh danh những tấm gương tận tâm, sáng tạo vì Thủ đô

Tại hội nghị, các đại biểu đã gặp gỡ, giao lưu với ông Hoàng Văn Hiến, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 50C, phường Giảng Võ, Hà Nội và Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn Hà Nội.

Ông Hoàng Văn Hiến, nguyên Tổ trưởng Tổ dân phố 50C, phường Giảng Võ, Hà Nội đã gương mẫu bàn giao mặt bằng ngay đợt đầu tiên và kiên trì “gõ cửa từng nhà” để vận động bà con đồng thuận. Ông Hiến cho biết ông luôn quán triệt lời dạy của Bác Hồ “Lấy dân làm gốc”, luôn sâu sát, như người thân của mỗi gia đình, vận động người dân kiên trì bất kể thời gian, ngày mưa, ngày nắng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành đúng tiến độ dự án.

Ông Hoàng Văn Hiến giao lưu tại chương trình. Ảnh: Thành Thái

Chia sẻ về triết lý giáo dục sau nhiều năm cùng tập thể nhà trường đi tiên phong trong đổi mới quản trị đại học, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XVI đoàn Hà Nội cho biết: “Tôi luôn cùng các em sinh viên giải quyết các bài toán khó. Với người thầy, không còn gì vui hơn là các em tiến xa hơn mình. Và đó chính là thành công của giáo dục”.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã trân trọng trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú" cho 9 cá nhân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trân trọng trao Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú" tặng 9 cá nhân. Ảnh: Thành Thái

Tiếp đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã trân trọng trao tặng Bằng khen và Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026 tặng 15 cá nhân.

Lãnh đạo TP Hà Nội trao tặng Bằng khen và Danh hiệu Người tốt, việc tốt năm 2026 tặng 15 cá nhân. Ảnh: Thành Thái

9 cá nhân vinh dự nhận Danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2026, gồm:

Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ông luôn tiên phong đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ xanh vào mô hình trồng hoa. Ông được tặng danh hiệu Nông dân Thủ đô xuất sắc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Y học, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội. Ông là chuyên gia đầu ngành gây mê hồi sức, luôn tiên phong làm chủ, ứng dụng nhiều kỹ thuật cao giúp nâng cao an toàn, giảm chi phí điều trị cho người bệnh.

Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ông đã dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 4 lần liên tiếp giành Huy chương vàng SEA Games, vô địch Đông Nam Á và lập kỳ tích lịch sử lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023.

Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội. Ông luôn tiên phong trong đổi mới công nghệ lò nung thân thiện với môi trường; đóng góp cốt lõi đưa nghề gốm Kim Lan thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là người luôn bản lĩnh, mưu trí và sáng tạo nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Ông luôn tiên phong đổi mới quản lý, chuyển đổi số toàn diện, đóng góp cốt lõi kết nối nghiên cứu khoa học với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; trụ trì chùa Trấn Quốc, thành phố Hà Nội. Hòa thượng luôn gương mẫu giữ gìn đạo hạnh, phụng sự đạo pháp và dân tộc, đưa chùa Trấn Quốc trở thành điểm đến văn hóa tâm linh tiêu biểu của Thủ đô.

Ông Ngô Quang Khải, Bí thư chi bộ, Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ - chùa Cự Linh, phường Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông là người góp phần đưa nghi lễ truyền thống lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ông Phạm Thành Trung, công nhân Xí nghiệp Quản lý duy trì hồ, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Ông đã đề xuất nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống úng ngập mùa mưa bão trên địa bàn Thủ đô.