Giám đốc Công an Hà Nội được trao tặng danh hiệu 'Công dân Thủ đô ưu tú'

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội được trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.

Chiều 9/10, tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026, thành phố Hà Nội đã tôn vinh những cá nhân có thành tích, đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô. Trong số 9 gương mặt được vinh danh có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, trải qua nhiều cương vị công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng luôn thể hiện bản lĩnh của người chỉ huy, sự quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo và tinh thần trách nhiệm trước những nhiệm vụ khó, phức tạp.

Dấu ấn xuyên suốt trong quá trình công tác của đồng chí là chủ động nhận diện, giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Trên cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội giai đoạn 2019–2025, đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo điều tra, khám phá nhiều chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Với phương châm lấy phòng ngừa làm nền tảng, đấu tranh là khâu đột phá, đồng chí cùng tập thể lãnh đạo Công an Thành phố tập trung nhận diện sớm những phương thức, thủ đoạn phạm tội mới; chỉ đạo đấu tranh quyết liệt với các băng, ổ nhóm tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều vụ án lớn được điều tra, làm rõ, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.

Từ tháng 3/2025, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác trên từng lĩnh vực.

Trước yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự của một đô thị đặc biệt, đồng chí tập trung chỉ đạo lực lượng Công an Thủ đô chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng, giữ vững môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chuyển đổi số - dấu ấn nổi bật của Giám đốc Công an Hà Nội

Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng là thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Thành ủy, Công an thành phố Hà Nội đang từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Những giải pháp như ứng dụng Hanoi Smart Police, sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong giám sát an ninh, trật tự, trật tự đô thị, triển khai thiết bị báo cháy không dây... cho thấy hướng tiếp cận mới trong công tác Công an: lấy dữ liệu làm nền tảng, công nghệ làm công cụ và hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo.

Cùng với đó, việc tập trung chỉ đạo giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, phòng cháy, chữa cháy đã góp phần tạo chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, hướng tới xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại.

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tháng 4/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong quá trình công tác, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng còn được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 2 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 4 Huân chương Chiến công; 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 tiếp tục là sự ghi nhận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội đối với những cống hiến của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng. Đồng thời, đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng Công an Thủ đô, khẳng định những đóng góp thiết thực của lực lượng Công an trong sự nghiệp giữ gìn bình yên, xây dựng và phát triển Hà Nội.