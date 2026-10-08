Giám đốc Công an Hà Nội: Để vi phạm trật tự đô thị tái diễn, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Lê Văn Tuân; và đại diện các Sở, ngành thành phố. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 126 xã, phường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét

Qua đánh giá, công tác giải quyết các điểm nghẽn tiếp tục được CATP, các sở, ngành và chính quyền cơ sở triển khai quyết liệt, bước đầu tạo chuyển biến tích cực tại nhiều địa bàn. Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, tổ chức giao thông, kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp các đơn vị tháo gỡ những bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Trong kỳ, CATP đã kiểm tra, xử lý hơn 36.800 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 86,3 tỷ đồng; trong đó, hệ thống Camera AI phát hiện, gửi thông báo xử lý hơn 17.000 trường hợp.

Lực lượng chức năng duy trì phân luồng tại 287 vị trí, chủ động phương án tại 128 điểm có nguy cơ ngập úng; điều chỉnh tổ chức giao thông tại 188/564 nút giao và duy trì 23 tuyến “làn sóng xanh”. Hơn 256 lượt sự cố đèn tín hiệu được khắc phục, góp phần bảo đảm giao thông cơ bản ổn định.

Hệ thống camera AI phát hiện nhiều vi phạm giao thông

Cùng với đó, CATP phối hợp Sở Xây dựng khảo sát, điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều khu vực đang chịu áp lực do thi công các công trình trọng điểm, trong đó có các dự án Vành đai 1, Vành đai 2.5, đường sắt đô thị số 5 và các công trình hạ tầng thoát nước. Việc chủ động phân luồng, thu gọn rào chắn, điều chỉnh tín hiệu giao thông được xác định là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế phát sinh ùn tắc kéo dài.

Tuy nhiên, áp lực giao thông trên địa bàn Thủ đô vẫn lớn. Trong kỳ ghi nhận 351 lượt điểm ùn tắc, bình quân khoảng 12 điểm/ngày, tập trung chủ yếu vào giờ cao điểm sáng và chiều. Mưa lớn, ngập úng, lưu lượng phương tiện tăng cao, năng lực thông hành tại một số cầu, nút giao còn hạn chế cùng hoạt động thi công các dự án tiếp tục là những yếu tố gây áp lực lên mạng lưới giao thông.

Trên lĩnh vực trật tự đô thị, những chuyển biến tích cực cũng được ghi nhận tại nhiều địa bàn. CATP đã kiểm tra, xử phạt 5.373 trường hợp, phạt hơn 3,9 tỷ đồng; giải tỏa, sắp xếp hàng trăm biển hiệu, mái che, bục bệ, điểm kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và các điểm tập kết gây mất mỹ quan. Đáng chú ý, toàn thành phố đã giải tỏa 220/231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, đạt 95,2%.

Đến nay, 47/126 xã, phường đã thành lập Trung tâm camera giám sát; 20 phường đã triển khai các giải pháp tổ chức, sắp xếp không gian đô thị tại 40 vị trí. Việc ứng dụng công nghệ, trong đó có camera giám sát và nghiên cứu mở rộng sử dụng UAV, đang từng bước hỗ trợ hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm.

Công an các phường chủ động nhiều giải pháp giải quyết vi phạm trật tự đô thị

Điểm nghẽn dừng, đỗ phương tiện tại các khu đô thị trên địa bàn phường Nghĩa Đô cơ bản được giải quyết

Thực tế cho thấy, một số địa bàn như Ba Đình, Kim Liên, Giảng Võ, Yên Hòa, Nghĩa Đô, Hoàng Liệt… đã có chuyển biến rõ nét, chủ động kiểm tra, xử lý và duy trì kết quả. Nhiều tồn tại được chỉ ra tại các kỳ giao ban trước cơ bản đã được khắc phục, không còn ghi nhận vi phạm tại một số vị trí.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm TTĐT vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhất là lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định, chợ cóc và các điểm kinh doanh tự phát. Một số tồn tại dù đã được nhắc nhở, xử lý vẫn chưa được khắc phục triệt để, phải qua nhiều lần đôn đốc, hậu kiểm mới có chuyển biến.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là cơ sở quan trọng để Hà Nội tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về TTĐT và UTGT. Song, với tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ phương tiện ngày càng lớn và yêu cầu tổ chức giao thông, chỉnh trang đô thị ngày càng cao, nhiệm vụ trước mắt vẫn còn nhiều áp lực.

Điều này đòi hỏi các đơn vị, địa phương phải duy trì tinh thần chủ động, quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, hậu kiểm, xử lý đến cùng, qua đó tạo chuyển biến thực chất, bền vững trong diện mạo đô thị và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Phải rõ trách nhiệm, không để tái diễn vi phạm

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung tham luận, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân phát sinh các điểm nghẽn về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Đại diện các Sở, ngành thành phố và các đơn vị trong CATP tham luận tại hội nghị

Các ý kiến đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tiễn, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động kiểm tra, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm tái diễn, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an tiếp tục nâng cao trách nhiệm, xử lý các điểm nghẽn theo hướng thực chất, bền vững, không để vi phạm tái diễn.

Đánh giá kết quả thời gian qua, đồng chí Giám đốc CATP ghi nhận sự chủ động của các Sở, ngành, UBND các xã, phường và lực lượng chức năng trong triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự, an toàn giao thông. Nhiều địa bàn đã có chuyển biến rõ về nhận thức, phương pháp tổ chức thực hiện và duy trì kết quả sau xử lý. Công tác điều tiết, phân luồng giao thông tiếp tục được tăng cường, góp phần hạn chế ùn tắc, kể cả trong những thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp…

"Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra và phản ánh tại hội nghị cho thấy, một số vi phạm vẫn có dấu hiệu tái diễn. Tình trạng chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện trái quy định, quảng cáo rao vặt và tập kết rác thải không đúng quy định vẫn còn xảy ra tại một số địa bàn" - đồng chí Giám đốc chỉ rõ.

Theo đồng chí Giám đốc CATP, địa bàn đã xử lý nhưng để tái vi phạm phải được nhìn nhận là dấu hiệu của công tác quản lý chưa bền vững, cần nghiêm túc chấn chỉnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị chuyển mạnh từ xử lý theo đợt sang quản lý thường xuyên, từ xử lý phần ngọn sang giải quyết nguyên nhân

Trên tinh thần đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các đơn vị chuyển mạnh từ xử lý theo đợt sang quản lý thường xuyên, từ xử lý phần ngọn sang giải quyết nguyên nhân. Trong đó, việc giải tỏa chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát phải gắn với các biện pháp chống tái lấn chiếm; UBND xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trên địa bàn, các lực lượng Công an chủ động nắm tình hình, kiểm tra, xử lý ngay từ khi vi phạm mới phát sinh.

Đối với tình trạng thiếu điểm trông giữ phương tiện, các đơn vị liên quan phải khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc để đưa các địa điểm đủ điều kiện sử dụng lưỡng dụng vào khai thác theo quy định. Cùng với đó, cần đẩy nhanh các giải pháp căn cơ về giao thông tĩnh, từng bước đáp ứng nhu cầu đỗ xe hợp pháp, qua đó góp phần hạn chế tình trạng phương tiện dừng, đỗ trái phép trên lòng đường, vỉa hè.

Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung rà soát các tuyến, khu vực thường xuyên xảy ra dừng, đỗ trái phép, xây dựng phương án xử lý theo từng địa bàn, khung giờ; tăng cường tuần tra, khai thác camera và các nguồn dữ liệu để phát hiện, xử lý vi phạm. Các trường hợp cố tình vi phạm, tái diễn nhiều lần phải được xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng “lực lượng đến thì hết vi phạm, lực lượng rút đi lại tái diễn”.

"Cần mạnh tay xử lý quảng cáo, rao vặt từ bóc xóa sang xác minh, truy tìm và xử lý người vi phạm; tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi đổ trộm rác, phế thải, vận chuyển không che chắn, gây mất vệ sinh môi trường. Việc làm sạch đô thị phải đi đôi với quản lý, giám sát, không để tái diễn sau xử lý" - Giám đốc CATP chỉ rõ.

Đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết các điểm nghẽn

Nhấn mạnh giải quyết điểm nghẽn TTĐT, TTCC và ùn tắc giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không thể làm theo phong trào, đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương và đơn vị Công an phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện. Tinh thần chung là rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, xử lý đến cùng, không để tái diễn và không để phát sinh điểm nghẽn mới, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, an toàn, kỷ cương.