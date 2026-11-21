Giám đốc Công an Cần Thơ vận động hỗ trợ xây dựng 50 nhà đại đoàn kết
Chiều 20/11, tại UBND xã Hòa Thuận (tỉnh An Giang), Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã vận động hỗ trợ 50 căn nhà đại đoàn kết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với tổng trị giá 3 tỷ đồng.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thuận thực hiện nghi thức trao bảng biểu trưng tặng 50 căn nhà đại đoàn kết trị giá 3 tỷ đồng; đồng thời trao quyết định, bảng biểu trưng bàn giao 5 căn nhà đầu tiên đã hoàn thành cho 5 hộ gia đình.
Dịp này, qua sự vận động của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang, 20 xe đạp (tổng trị giá 32 triệu đồng) được trao tặng cho học sinh nghèo trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thuận trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, các nhà tài trợ và lãnh đạo các cấp, góp phần cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, giúp người dân sớm ổn định chỗ ở và vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn CAND: https://cand.vn/giam-doc-cong-an-can-tho-van-dong-ho-tro-xay-dung-50-nha-dai-doan-ket-post828332.html