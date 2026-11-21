Tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Thuận thực hiện nghi thức trao bảng biểu trưng tặng 50 căn nhà đại đoàn kết trị giá 3 tỷ đồng; đồng thời trao quyết định, bảng biểu trưng bàn giao 5 căn nhà đầu tiên đã hoàn thành cho 5 hộ gia đình.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa trao hỗ trợ 50 căn nhà đại đoàn kết tại xã Hòa Thuận, tỉnh An Giang.

Dịp này, qua sự vận động của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang, 20 xe đạp (tổng trị giá 32 triệu đồng) được trao tặng cho học sinh nghèo trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thuận trân trọng ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, các nhà tài trợ và lãnh đạo các cấp, góp phần cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, giúp người dân sớm ổn định chỗ ở và vươn lên trong cuộc sống.