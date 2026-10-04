Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ lãnh đạo lực lượng chuyên trách về trí tuệ nhân tạo Nhà Trắng

Ông Clayton sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tình báo Quốc gia và lãnh đạo ủy ban AI mới tại Nhà Trắng.

Trong vòng 120 ngày, ủy ban này phải báo cáo về những rủi ro, cơ hội mà AI mang lại, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực ứng phó của chính phủ liên bang.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton. Ảnh: Getty

Theo điều lệ hoạt động, nhóm công tác sẽ rà soát các cơ chế báo cáo hiện hành của chính phủ về những vụ vi phạm, tấn công mạng và sự cố liên quan đến AI. Các đề xuất tăng cường khả năng ứng phó sẽ được xây dựng trong khuôn khổ thẩm quyền hiện có.

Trả lời WSJ, ông Clayton cho biết Tổng thống Donald Trump thành lập lực lượng này nhằm bảo vệ lợi ích của người dân Mỹ và bảo đảm nước Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu về AI tiên tiến. Ông Clayton cũng đồng thời cảnh báo nguy cơ nước Mỹ không giành được vị trí tiên phong là rất lớn.

Lực lượng mới quy tụ nhiều quan chức chủ chốt, trong đó có Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ này, Tổng thống Donald Trump lựa chọn một quan chức giám sát lĩnh vực AI trên toàn bộ bộ máy chính quyền. Trước đó, ông David Sacks, Cựu giám đốc điều hành PayPal được giao phụ trách AI và đồng tiền kỹ thuật số trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, sau đó tiếp tục tư vấn về AI. Ông Clayton là luật sư Phố Wall, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Việc thành lập lực lượng chuyên trách diễn ra khi tranh luận về an toàn AI tại Mỹ ngày càng gia tăng. Một số nhà nghiên cứu cảnh báo công nghệ này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người trong vòng một thập kỷ tới. Nhiều nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã bày tỏ lo ngại, kêu gọi có thêm biện pháp kiểm soát.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump chủ yếu ủng hộ các doanh nghiệp tự xây dựng cơ chế kiểm soát, cho rằng quản lý quá chặt có thể làm giảm lợi thế cạnh tranh của Mỹ trước Trung Quốc về AI. Ngày 29-9, ông Donald Trump và lãnh đạo nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã ký thỏa thuận tự nguyện về kiểm soát và kiểm toán AI. Các doanh nghiệp cam kết áp dụng nhiều lớp kiểm soát nội bộ và đánh giá bên ngoài nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động theo thiết kế.