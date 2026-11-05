Giám đốc có câu nói viral trên mạng xã hội 'HDPE là ngon luôn' bị bắt vì trốn thuế

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (SN 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan thẩm quyền công bố các quyết định tố tụng liên quan.

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene), cung cấp sản phẩm cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Quá trình kinh doanh, công ty bị xác định có hành vi không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế trốn bước đầu được cơ quan điều tra xác định gần 1,9 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến trên mạng xã hội sau khi câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video TikTok lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Tận dụng sức hút này, Hiến thường xuyên đăng tải video, livestream trên các nền tảng Facebook và TikTok để quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ các nội dung về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.