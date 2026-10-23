Giám đốc Châu Bích Ngà bị khởi tố, vì sao?

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (sinh năm 1994, HKTT: Số 49, Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Châu Bích Ngà

Trước đó, vào ngày 6/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang các đối tượng pha trộn, sang chiết, đóng gói đường thành phẩm rồi sử dụng nhãn hiệu, bao bì và thông tin nguồn gốc của Công ty TNHH MTV MQ để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 70 tấn đường (trong đó có 10 tấn đường đã được pha trộn) cùng các dụng cụ dùng để pha trộn đường.

Theo điều tra, Châu Bích Ngà là Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Thu Ngân Bạc Liêu đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên làm giả nhãn hiệu bao bì, nguồn gốc đường cát của Công ty TNHH MTV MQ để bán ra thị trường.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.