Lãnh đạo CATP Huế đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Đại học Huế nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lãnh đạo Công an thành phố Huế đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Đại học Huế và Đại chủng viện Huế. Chuyến thăm thể hiện tình cảm, sự quan tâm và mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an Tp Huế với các cơ sở giáo dục, đào tạo và tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh.

Gắn kết tình cảm, lan tỏa giá trị giáo dục

Ngày 18/11, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Đại học Huế và Đại chủng viện Huế nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại Đại học Huế, Đại tá Nguyễn Đình Dương đã tặng hoa chúc mừng GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy nhân dịp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế; đồng thời gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Đại học Huế .

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, GS. TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo đưa Đại học Huế ngày càng phát triển, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Lãnh đạo Công an thành phố mong muốn nhà trường tiếp tục tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Đây là nền tảng quan trọng để hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực được triển khai ổn định, hiệu quả.

Củng cố đoàn kết, đồng hành vì cộng đồng

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm Đại chủng viện Huế. Tại đây, Đại tá Nguyễn Đình Dương gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào, Giám đốc Đại chủng viện Huế cùng toàn thể các linh mục, chủng sinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và ngày lễ bổn mạng của Đại chủng viện.

Lãnh đạo CATP Huế đến thăm và tặng hoa chúc mừng Đại chủng viện Huế

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Đại chủng viện trong công tác đào tạo, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Đồng thời mong muốn cơ sở tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tăng cường phối hợp với chính quyền và lực lượng Công an trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an thành phố, Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hào đánh giá cao mối quan hệ phối hợp, gắn bó giữa Đại chủng viện với lực lượng Công an thời gian qua. Linh mục khẳng định sẽ tiếp tục đào tạo các linh mục, chủng sinh thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng nhân dịp 20/11 mà còn thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm trong xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Công an thành phố Huế với các cơ sở giáo dục, đào tạo và tôn giáo.

Trong bối cảnh Huế đang nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc, việc phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường, các tổ chức tôn giáo và cộng đồng có ý nghĩa thiết thực. Sự đồng hành ấy góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, nhân văn, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Huế./.