Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng dự kiến được vinh danh 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2026

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng thông tin tại hội nghị

Sáng 2-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 10-2026.

Thông tin tại đây, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026 do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Đến nay, công tác chuẩn bị hội nghị cơ bản hoàn thành.

Hội nghị dự kiến diễn ra vào ngày 9-10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Dự kiến hội nghị dự kiến có khoảng 1.250 đại biểu. Đáng chú ý, có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đại diện các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026; các tác giả đạt giải Cuộc thi viết về “Người tốt, việc tốt”; cùng 130 đại biểu là “Công dân Thủ đô ưu tú” các thời kỳ từ năm 2010 đến năm 2025…

Một nội dung trọng tâm là biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, trong đó có giao lưu với các gương điển hình tiên tiến; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”; biểu dương đại diện các gương người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2026 và biểu dương vận động viên, huấn luyện viên có thành tích tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD 20).

Ông Nguyễn Công Bằng cho biết, công tác xét chọn danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” được triển khai bài bản, chặt chẽ từ sớm. Đến nay, công tác xét tặng danh hiệu này cơ bản đã hoàn thành.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Theo tài liệu được Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin tại hội nghị, có 9 cá nhân dự kiến được thành phố tặng thưởng danh hiệu “Công dân ưu tú Thủ đô” năm 2026.

Trong danh sách này có Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng Là người luôn bản lĩnh, mưu trí và sáng tạo nơi tuyến đầu bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội của Thủ đô, đóng góp lớn trong công tác giữ vững an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô.

Với cống hiến xuất sắc, ông đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 02 Huân chương Quân công; 03 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 04 Huân chương Chiến công; 07 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 04 lần Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cùng nhiều Bằng khen của Bộ Công an và Thành phố...

8 người còn lại trong danh sách, gồm: Nghệ nhân Ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan, xã Bát Tràng; PGS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội; Anh hùng Lao động Mai Đức Chung, nguyên Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam; Ông Bùi Văn Khá, Hội viên nông dân xã Đan Phượng; Ông Ngô Quang Khải, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Trấn Vũ - Chùa Cự Linh, phường Long Biên;

Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Chánh Văn phòng Hội đồng Chứng minh; nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, trụ trì chùa Trấn Quốc; Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XVI (đoàn Hà Nội); Ông Phạm Thành Trung, công nhân xí nghiệp Quản lý duy trì Hồ, Công ty thoát nước Hà Nội.

Đối với các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, năm 2026, thành phố đã tặng Bằng khen cho các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước và tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho trên 200 cá nhân tiêu biểu. Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố đã đề nghị các đơn vị thuộc thành phố lựa chọn, giới thiệu 15 gương tiêu biểu đại diện các ngành, lĩnh vực, đối tượng để biểu dương tại hội nghị.

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng nêu rõ, thông qua hội nghị, thành phố tiếp tục lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, những tấm gương cống hiến, tạo động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần thi đua, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.