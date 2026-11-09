Giám đốc cấp cao phụ trách tài chính của PNJ từ nhiệm

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa có thông báo thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, từ ngày 17/11, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc cao cấp Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028 sẽ thôi giữ chức vụ.

Trước đó, ngày 6/11, HĐQT thông báo nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Hải. Ông Hải từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Minh Hải gia nhập PNJ vào tháng 2/2024, với vai trò Giám đốc Chiến lược Đầu tư tài chính. Ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp tài chính tại PNJ từ đầu năm 2025.

Ông Nguyễn Minh Hải thôi làm Giám đốc tài chính tại PNJ. (Ảnh: PNJ).

Ông Hải hiện sở hữu 90.750 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,02% vốn điều lệ.

Ngoài vị trí Giám đốc tài chính PNJ, ông Hải còn là Tổng Giám đốc Công ty EFIMA, và thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (CAO Fashion). Ông cũng sẽ rời HĐTV CAO Fashion từ ngày 17/11 tới.

Trước khi về PNJ, ông từng giữ chức Giám đốc Tài chính tại nhiều doanh nghiệp, như Nova Consumer, Pizza 4P’s, Golden Gate, Uniben và một số đơn vị thuộc Unilever.

Ông là cử nhân Tài chính - Ngân hàng - Đại học Kinh tế TP.HCM; có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Leeds (Anh), là thành viên Hiệp hội Kế toán Quản trị Công chứng Anh (CIMA).

Cùng thời điểm, HĐQT PNJ cũng ban hành nghị quyết thông qua chủ trương thoái toàn bộ 65% vốn đầu tư tại Công ty CP Giải pháp tài sản An Tín, tương ứng, tương ứng 3.250.000 cổ phần.

Công ty CP Giải pháp tài sản An Tín hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, chi tiết là dịch vụ cầm đồ và cấp tín dụng khác. Công ty mới thành lập ngày 11/3/2026, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Trong đó, PNJ góp 32,5 tỷ đồng.

PNJ đang đối mặt với nhiều áp lực về tài chính, nhân sự.

Tại ngày 30/9, doanh nghiệp và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý 2.

PNJ đối mặt với khủng hoảng từ đầu tháng 7, khi người tiêu dùng ồ ạt mang bán lại kim cương, trang sức.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, cho thấy doanh nghiệp có doanh thu khoảng 7.077 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận gộp đạt 609 tỷ đồng, giảm 57%.

Sau khi hạch toán các khoản chi phí và thuế, PNJ báo lỗ gần 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 496 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng của 2026, doanh thu thuần của PNJ đạt 32.703 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 470 tỷ đồng, giảm hơn 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PNJ cũng âm 883 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 1.714 tỷ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, Tổng giám đốc Phan Quốc Công cho biết doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng khó khăn thanh khoản, sau làn sóng khách hàng bán lại kim cương, trang sức từ đầu tháng 7.

Chỉ riêng trong tháng 7, giá trị sản phẩm khách hàng mang bán lại đã lên tới gần 6.000 tỷ đồng.

Ông Công tiết lộ mỗi tháng, công ty vẫn cần 100-150 tỷ đồng để tài trợ hoạt động, trong khi nhu cầu vốn sắp tới rất lớn.

Phương án bán bớt tồn kho để tạo tiền mặt, kể cả thanh lý, cũng đã được xem xét. Thế nhưng, 52% tồn kho là kim cương, phần lớn do khách hàng bán lại, là nhóm hàng khó bán nhất.

Cổ đông PNJ đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với doanh thu 39.057 tỷ đồng, giảm 19% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận sau thuế chuyển từ mục tiêu lãi gần 2.829 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng.

PNJ cũng đưa ra kịch bản doanh thu năm 2027 đạt khoảng 43.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chỉ khoảng 100 tỷ đồng.

Sang năm 2028, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng lên 1.200 tỷ đồng và tiếp tục đạt 1.600 tỷ đồng vào năm 2029, cùng doanh thu khoảng 57.700 tỷ đồng.