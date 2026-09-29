Giám đốc cấp cao của báo New York Times nghi bị bố mẹ vợ nổ súng sát hại

Giới chức bang California (Mỹ) ngày 28/9 thông báo, vụ sát hại ông Jonathan McKinsey, 40 tuổi, Giám đốc Kỹ thuật mảng Trò chơi của báo New York Times. Nạn nhân bị phát hiện tử vong với nhiều vết thương do đạn bắn tại khu vực bãi đậu xe của tổ hợp thể thao Dublin Sports Grounds thuộc thành phố Dublin, phía đông San Francisco.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 26/9 (giờ địa phương), gây chấn động dư luận bởi danh tính nạn nhân cùng độ tuổi cao bất thường của 2 nghi phạm.

Ông Jonathan McKinsey, Giám đốc Kỹ thuật mảng Trò chơi của báo New York Times, nghi bị bố mẹ vợ nổ súng sát hại ngày 26/9. Ảnh: LinkedIn

Ngay sau khi nhận tin báo qua đường dây nóng 911 và phát hiện nạn nhân nằm gục trên mặt đất, lực lượng cảnh sát tuần tra gần đó đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Dựa trên sự hỗ trợ và chỉ dẫn trực tiếp từ các nhân chứng có mặt tại khu phức hợp, cảnh sát đã khống chế 2 nghi phạm khi họ đang tìm cách rời đi.

Cặp vợ chồng nghi phạm được xác định là ông Shouyong Zhang và bà Shili Chen, đều 77 tuổi và cùng cư trú tại thành phố Dublin. Cả hai chính là bố mẹ đẻ của bà Candice Jang, vợ cũ đang trong quá trình tranh chấp ly hôn với nạn nhân.

Một số nhân chứng kể lại rằng cặp vợ chồng người cao tuổi này đeo khẩu trang, thay nhau nổ súng vào người nạn nhân rồi thản nhiên bước đi. Cảnh sát địa phương thông báo 2 nghi phạm hiện bị giam giữ tại nhà giam Santa Rita mà không được phép bảo lãnh.

Cả ông Zhang lẫn bà Chen đều đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng bao gồm giết người cấp độ một, âm mưu phạm tội, sử dụng súng trái phép và gây nguy hiểm cho trẻ em.

Ảnh chân dung ông Shouyong Zhang và bà Shili Chen, bố mẹ vợ và là nghi phạm sát hại ông Jonathan McKinsey. Ảnh: Sở Cảnh sát Quận Alameda

Tuy cơ quan điều tra chưa công bố động cơ chính thức, kết quả xác minh hồ sơ tòa án cho thấy vụ án mạng xảy ra ngay trước thời điểm diễn ra phiên tòa phân xử quyền nuôi con và ly hôn giữa ông McKinsey và vợ.

Cả hai kết hôn từ hơn 1 thập kỷ trước và có với nhau 3 người con nhỏ. Tuy nhiên, mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt nghiêm trọng và rơi vào chuỗi ngày tranh chấp pháp lý căng thẳng kéo dài.

Trước khi thảm án xảy ra, bà Jang từng nộp đơn tố cáo ông McKinsey có hành vi ngược đãi trẻ em và bạo lực gia đình. Cơ quan chức năng từng cáo buộc vị giám đốc này 2 tội danh bạo hành trẻ em ở mức độ nhẹ sau khi phát hiện ông đánh con trai 6 tuổi và để đứa con 2 tuổi ở nhà một mình trong lúc đi mua sắm.

Không những vậy, bà Jang cũng xin được lệnh cấm tiếp xúc tạm thời, và cáo buộc chồng cũ từng đe dọa sát hại bà cùng cha mẹ đẻ của bà.

Ở chiều ngược lại, ông McKinsey đã phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố bản thân bị vợ dàn cảnh hãm hại. Ông cũng nộp đơn xin lệnh bảo vệ phản đối vợ, cùng các cáo buộc bà Jang từng hành hung ông bằng chảo, ném vỡ gương làm đứt gân tay ông và buộc ông phải nuốt côn trùng.

Ngoài ra, ông McKinsey, người đã chuyển giới từ nữ sang nam vào năm 2010, tố cáo mẹ vợ thường xuyên dùng những từ ngữ miệt thị và kỳ thị cộng đồng người chuyển giới hướng vào ông.

Khu tổ hợp thể thao Dublin Sports Grounds, nơi ông ông Jonathan McKinsey bị sát hại. Ảnh: Sarah Dussault/Bay Area News Group

Ông Jonathan McKinsey gia nhập báo New York Times từ đầu năm 2023 với tư cách quản lý kỹ thuật cao cấp và được thăng chức giám đốc điều hành mảng trải nghiệm người chơi trò chơi vào cuối năm 2025. Trước đó, ông từng làm việc tại phòng thí nghiệm Jet Propulsion của Cơ quan Hàng không & Vũ trụ Mỹ (NASA) cùng nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Oracle, Coursera hay Splunk.

Hiện cảnh sát thành phố Dublin vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ tình tiết xung quanh vụ án mạng kinh hoàng này.