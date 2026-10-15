Giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn làm Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội công bố Quyết định số 5779/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long (sinh ngày 12/10/1980), Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Sở Y tế Hà Nội), giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Lãnh đạo thành phố, các sở ngành và Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chúc mừng Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Đức Long nhận nhiệm vụ mới. Bà bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Long sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, cùng tập thể Sở Y tế hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà nhấn mạnh, ngành Y tế Thủ đô đang đảm nhận khối lượng công việc lớn, không chỉ chăm sóc sức khỏe người dân Hà Nội trong điều kiện mật độ dân số cao mà còn tiếp nhận, chia sẻ áp lực khám, chữa bệnh cho đông đảo bệnh nhân từ các tỉnh, thành lân cận.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện và liên tục theo vòng đời của người dân.

Trước yêu cầu đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà đề nghị Ban Giám đốc Sở Y tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; phân công nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng của thành phố và nhân dân Thủ đô.

Ban Giám đốc Sở Y tế Hà Nội hiện có 5 Phó Giám đốc, gồm các ông Nguyễn Đình Hưng, Trần Văn Chung, Vũ Cao Cương, Đinh Hồng Phong và Nguyễn Đức Long.