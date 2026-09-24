Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ủy quyền điều hành công việc

Ông Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Ảnh: Cổng thông tin Sở Y tế Hà Nội.

Ngày 23/9, ông Bùi Vinh Quang, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, ký quyết định về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian ông vắng mặt tại cơ quan.

Theo quyết định, ông Quang ủy quyền cho ông Vũ Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, phụ trách và điều hành công việc của bệnh viện trong thời gian ông Quang vắng mặt.

Ông Vũ Kiên có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc của bệnh viện theo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị cùng các quy định có liên quan.

Trong thời gian được ủy quyền, ông Kiên chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện và trước pháp luật về những công việc được giao. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 23/9.

Ông Bùi Vinh Quang tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 1996, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành ung thư học. Theo thông tin được bệnh viện công bố, ông Quang có hơn 24 năm công tác liên tục trong ngành y tế, trong đó gần 20 năm trực tiếp làm công tác chuyên môn kỹ thuật.

Ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ tháng 11/2018 và đảm nhiệm vị trí này đến nay.

Trước đó, ngày 10/9, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cũng ký văn bản số 3173 về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian Giám đốc Sở vắng mặt tại cơ quan.

Theo văn bản, ông Nguyễn Trọng Diện ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, phụ trách và điều hành công việc của Sở trong thời gian Giám đốc vắng mặt.

Ông Nguyễn Đình Hưng được giao chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của Sở Y tế theo quy chế làm việc của Sở cùng các quy định có liên quan.