Giám đốc Bệnh viện ung bướu Hà Nội ủy quyền điều hành cho cấp phó

Ngày 23/9, ông Bùi Vinh Quang - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội ký quyết định ủy quyền việc điều hành bệnh viện trong thời gian ông vắng mặt tại cơ quan.

Người được giao phụ trách là ông Vũ Kiên, hiện giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Bùi Vinh Quang (Ảnh: Sở Y tế)

Theo quyết định có hiệu lực ngay từ ngày ký, ông Vũ Kiên sẽ thay mặt Giám đốc chỉ đạo, xử lý toàn bộ công việc chuyên môn và vận hành của đơn vị.

Việc điều hành phải tuân thủ đúng quy chế tổ chức, hoạt động của bệnh viện cùng các quy định pháp luật liên quan. Ông Kiên chịu trách nhiệm về các quyết định trong thời gian được ủy quyền trước Bí thư Đảng ủy, giám đốc bệnh viện và trước pháp luật.

Ông Bùi Vinh Quang là tiến sĩ chuyên ngành ung thư học. Trước khi bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội vào tháng 11/2018, ông Bùi Vinh Quang là Trưởng khoa Xạ tại Bệnh viện K.

Ngày 10/9 vừa qua, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cũng ký văn bản số 3173 về việc ủy quyền điều hành công việc trong thời gian ông vắng mặt tại cơ quan.

Theo đó ông Diện ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Hưng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở Y tế phụ trách, điều hành công việc của Sở Y tế trong thời gian giám đốc sở vắng mặt.

Ông Nguyễn Đình Hưng được giao chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của Sở Y tế theo quy chế làm việc của Sở Y tế và các quy định liên quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.