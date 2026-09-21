Giám đốc Bệnh viện ở Bắc Ninh nói về gói thầu hơn 39 tỷ đồng với Công ty Việt Mỹ

Năm 2024, Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh triển khai gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế với tư cách là chủ đầu tư. Bên mời thầu trong dự án mua sắm này là Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư HS Group. Gói thầu IB2400301677, giá 39,65 tỷ đồng, mua nhiều nhóm thiết bị, trong đó có hệ thống SPECT/CT, thiết bị pha chế - chia liều phóng xạ và hệ thống CT 16 dãy, 32 lát cắt. Các thiết bị được đưa vào một gói thầu, không chia lô.

Ngay khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (E-HSMT), một nhà thầu quan tâm đã lên tiếng. Đơn vị này cho rằng các thiết bị có công năng khác nhau nhưng lại được gom chung; đồng thời cảnh báo cách tổ chức như vậy có “khả năng rất cao” dẫn tới chỉ một nhà thầu đáp ứng toàn bộ gói và đề nghị chia lô để tăng cạnh tranh.

Kiến nghị không dừng ở đó. Sau khi nhận được trả lời, nhà thầu tiếp tục “soi” các thông số của hệ thống SPECT/CT. Ba yêu cầu được đặt vấn đề gồm chức năng tự động định vị giúp đơn giản hóa việc thiết lập bệnh nhân; thước cảm biến cạnh bàn tương tác; và phần mềm, thuật toán gia tăng chi tiết khảo sát tai trong.

Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang cũ, này là Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Theo đơn vị kiến nghị, một số thông số này chỉ thiết bị GE đáp ứng. Phía tổ chức đấu thầu (Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư HS Group) không đồng tình. Trong các văn bản trả lời, phía này cho rằng ngoài GE còn có giải pháp của Siemens đáp ứng hoặc có công năng tương đương.

Cuộc tranh luận tiếp tục. Nhà thầu phản hồi rằng tính năng của Siemens được viện dẫn về hiệu chỉnh chuyển động không giống chức năng tự động định vị bệnh nhân. Với thước cảm biến cạnh bàn, nhà thầu cho rằng model Siemens được viện dẫn là Symbia Pro.Specta và đặt vấn đề về tình trạng lưu hành của model này tại Việt Nam ở thời điểm đấu thầu.

Ngày 12/9/2024, gói thầu này đóng thầu. Điều mà nhà thầu quan tâm từng cảnh báo trước đó đã xảy ra: chỉ một doanh nghiệp nộp hồ sơ dự thầu - Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ.

Mức giá mà Công ty Việt Mỹ đưa ra là 39,2 tỷ đồng, không giảm giá. So với giá gói thầu 39,65 tỷ đồng, mức chênh khoảng 450 triệu đồng, tương đương 1,13%.

Ông Nguyễn Danh Song - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang (cũ), hiện là Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh, thời điểm đó là người ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty Việt Mỹ.

Máy SPECT/CT tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh trong gói thầu với Công ty Việt Mỹ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Đáng chú ý hơn, thiết bị mà Công ty Việt Mỹ đưa vào hồ sơ dự thầu có sự hiện diện của GE. Hệ thống SPECT/CT được chào là NM/CT 860 của GE Medical Systems Israel, trị giá khoảng 25 tỷ đồng. Hệ thống CT 16 dãy, 32 lát cắt là Revolution ACT của GE, trị giá khoảng 7 tỷ đồng.

Như vậy, trước ngày đóng thầu đã xuất hiện kiến nghị cho rằng một số tiêu chí SPECT/CT chỉ GE đáp ứng. Sau đó chỉ Công ty Việt Mỹ tham dự và hệ thống SPECT/CT doanh nghiệp chào lại là thiết bị GE.

Làm việc với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nguyễn Danh Song - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh cho biết, gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế này với mục tiêu là phát triển kỹ thuật điều trị mới trong bệnh viện. Trước chưa có thiết bị y tế này, bệnh viện phải chuyển nhiều bệnh nhân lên tuyến trên. Từ khi có máy móc và thiết bị y tế từ gói thầu với Công ty Việt Mỹ, bệnh nhân điều trị ở bệnh viện không phải chuyển tuyến.

Ông Song cho biết thêm, hệ thống máy móc mua từ gói thầu với Công ty Việt Mỹ vẫn hoạt động ổn định. Nhờ có thiết bị y tế mua từ Công ty Việt Mỹ đã giảm tải cho hệ thống máy móc trong bệnh viện. Đồng thời, Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh cũng có điều kiện để tiếp nhận thêm bệnh nhân ở bệnh viện khác và tỉnh ngoài.

Máy CT tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh trong gói thầu với Công ty Việt Mỹ. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Theo ông Song, các thiết bị, máy móc mua từ gói thầu với Công ty Việt Mỹ có hiệu quả tốt và người bệnh được hưởng lợi vì không phải chuyển viện lên tuyến trên, đỡ chi phí đi lại.

Ông Song khẳng định, ông "không có tư lợi, lợi ích" hay “bắt tay” với Công ty Việt Mỹ trong việc mua sắm trang thiết bị, máy móc y tế. Bệnh viện Ung bướu tỉnh Bắc Giang cũ, nay là Bệnh viện Ung bướu thành phố Bắc Ninh "làm theo đúng quy định".

Trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế với Công ty Việt Mỹ, ông "làm đúng theo hướng dẫn quy định, làm sao dám bắt tay với ai". "Anh em trong bệnh viện làm việc khách quan", ông nói và cho biết bản thân ông cũng không biết Công ty Việt Mỹ nên ông không gặp gỡ và cũng không nhận “hoa hồng” từ bên nào.

Ông Song cho biết thêm, vừa qua, Sở Y tế thành phố Bắc Ninh và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bắc Ninh cũng yêu cầu Bệnh viện Ung bướu Thành phố Bắc Ninh cung cấp hồ sơ gói thầu với Công ty Việt Mỹ để kiểm tra.

Ngày 25/7, Bộ Công an thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) và các đơn vị liên quan. Ba người bị khởi tố, bắt tạm giam gồm ông Bùi Chân Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam - Giám đốc công ty và Trần Thị Hồng Hạnh - người phụ trách công tác kế toán. Trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế để điều tra về tội "Nhận hối lộ". Tiếp đó ngày 3/9 và 10/9, Cơ quan điều tra thông tin đã khởi tố, bắt tạm ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, để điều tra cùng về tội “Nhận hối lộ”. Ngày 17/9 vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.